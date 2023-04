A Costa da Morte volve a amosar o seu espírito solidario. Máis dun cento de persoas participaron a pasada fin de semana nunha andaina organizada pola asociación Abellariza, de Ponteceso, para recadar fondos a favor da Asociación Princesa Rett, e o domingo a vila de Pondal acollerá unha macrosesión vermú para seguir respaldando “ás princesas” afectadas por este síndrome.

Unha delas é Daniela, unha nena de sete anos veciña de Ponteceso, que foi diagnosticada co síndrome de Rett hai varios meses. A súa nai, Noelia Garrido, lidera esta boa causa. O encontro solidario comezará ás 11.00 horas na Praza do Recheo e, ademais de música, haberá gastronomía e unha xuntanza solidaria de coches e motos clásicas. O cartel de artistas que se sumaron á iniciativa está formado por Laura Añón, Ángel Sevilla, César Romero, Drew Korme, Dj Sonic, David Bermúdez, Impacto Disco Móbil e outros invitados.

A oferta gastronómica incluirá callos e paella, que serán elaborados grazas as doazóns de alimentos e servizos de empresas colaboradoras. Tamén haberá inchables e actividades de animación infantil, e sortearase un coche clásico.

Dende o Concello de Ponteceso agradecen “o gran compromiso de empresas e persoas voluntarias da bisbarra e de toda Galicia co evento Princesas Rett”. Todos os beneficios da festa serán destinados á asociación de persoas afectadas.

Prevén que sexa un encontro multitudinario e, por iso, a administración local vén de publicar a través de bandos da alcaldía como quedará reordenado o tráfico, ao tempo que agradece “a compresión da veciñanza”. As restricións afectarán á zona do campo da feira, onde se reservarán espazos de aparcamento para os coches e motos clásicas, e tamén á Praza do Recheo e o paseo fluvial.

ROCÍO CAAMAÑO.

A mostras de solidariedade da Costa da Morte chegan tamén a Madrid, onde a cantante e compositora ceense Rocío Caamaño participou, xunto con outros artistas, no XVI Maratón de Donación de Sangre que se está a celebrar no Hospital La Paz e outros centros sanitarios da capital de España. Nos actos participou tamén o conselleiro de Sanidade, Enrique Ruiz Escudero.

Ademais, na vila ceense, a pasada fin de semana máis de medio cento de persoas participaron na segunda andaina do programa Poñémonos en marcha. Camiños Activos 2023, promovida polo servizo de Deportes. Un roteiro que tamén tivo carácter solidario, xa que a xunta local da Asociación Española de Loita contra o Cancro vendeu camisetas e outros materiais para recadar fondos para apoiar os labores de investigación centradas nesta enfermidade.