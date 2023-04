Vitorino Trenco Diz, veciño do municipio de Padrón, fíxose cos 200 euros de premio do Concurso de Carteis do Santo Isidro de Rois, cun deseño de touros con aires picassianos que se empregará para anunciar as festas patronais roisenses neste ano 2023, segundo informou o Concello.

Así o decidiu o xurado do certame, reunido o mércores 19 de abril na casa consistorial de Rois e que estivo formado por Beatriz García Ron, profesora de Debuxo de Educación Secundaria no CPI Os Dices; o escultor roisense Camilo Seira; e o concelleiro Manolo dos Santos, que exerceu como representante municipal por delegación do alcalde, Ramón Tojo. Cómpre indicar que as Festas do Santo Isidro 2023 celebraranse os días 15 e 16 de maio. De momento, os organizadores están a ultimar a programación das patronais que, como é habitual, recoñecerán a persoeiros do municipio e incluirá o gran xantar popular. Ademais, haberá diversas actividades para todas as idades, actuacións musicais e verbena, que aínda se están pechando por parte do Concello de Rois.