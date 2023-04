A Casa do Mar de Ribeira acolleu a presentación da candidatura do PP ás elecións municipais, que volve encabezar Manuel Ruiz. No acto participaron o secretario xeral do PPdeG e vicepresidente 2º da Xunta, Diego Calvo, e as conselleira do Mar, Rosa Quintana, e de Política Social e Xuventude, Fabiola García, quen ademais pecha simbolicamente a lista. As novidades na candidatura son as incorporacións de Alex Vidal (no posto 4), Manuel Vicente Reiriz (6), Carmen Pérez Gómez (9), Estrella Franco Lijó (10), Eladio Muñiz Muñiz (11) ou Rubén Lijó Santos (12).