A Asociación Costa da Morte-GDR tramitou dende a súa constitución no ano 2017 un total de 224 proxectos ao abeiro dos programas Leader, que supuxeron un investimento de 24.753.898 euros, a creación de 168 novos empregos e a consolidación doutros 536 postos de traballo. Iniciativas que obtiveron máis de 10,4 millóns de euros en subvencións, e que estiveron orientadas á dinamización dos sectores agrario, gandeiro, forestal e turístico; á mellora medioambiental e do contorno rural e á diversificación da economía e mellora da calidade de vida das xentes que residen nesta franxa atlántica.

Nos seus comezos, o GDR, coincidindo co primeiro programa Leader, estivo dividido en dúas áreas xeográficas: Bergantiños e Costa da Morte, e a partir de 2017 unificáronse, integrando dende entón aos 17 concellos da zona: Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Carnota, Cee, Corcubión, Coristanco, Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Muxía, Ponteceso, Vimianzo e Zas.

Ao abeiro do primeiro programa Leader (2007-2013) promovéronse no conxunto da Costa da Morte 89 proxectos produtivos e 21 non produtivos, namentres que no segundo (2014-2020) foron 35 produtivos e 20 impulsados por concellos e asociacións do ámbito territorial.

Entre as iniciativas subvencionadas no primeiro periodo figuran diversos proxectos de adquisición de maquinaria, equipamentos e instalacións para explotacións gandeiras, agrarias e forestais; acondicionamento e creación de establecementos de turismo rural; un plan de recuperación da Pataca Fina de Carballo; a ordenación do entorno dun conxunto de casas rurais en Laxe; a creación dun hospital para animais e compañía na Laracha; a construción dunha nova planta de compostaxe en Coristanco; a habilitación de pastizais para a cría de gando vacún autóctono de Galicia en perigo de extinción, en Vimianzo; ou a creación de pistas de padel no polígono vimiancés, entre outros.

No periodo 2017-2022, recibiron subvención proxectos encamiñados a crear un centro de día en Zas; campamentos turísticos en Corzón (Mazaricos), Brandoñas (Zas), Dumbría e Laxe; unha planta de fabricación de sustrato de cultivo a partir de residuos en Vimianzo; a creación de varias carpinterías de madeira e metálicas; a apertura dun centro wellnes en Fisterra; a modernización dunha oficina de enxeñaría; o acondicionamento de casas de turismo rural; a creación dunha fábrica de cervexa artesanal en Fornelos (Zas); a instalación dunha fábrica de pinturas e produtos químicos en Carballo; unha liña de produción de iogur artesanal en Muxía; a melloras tecnolóxicas nunha industria hortofrutícola da Laracha; un centro canino en Brandomil (Zas); a creación dunha empresa auxiliar de servizos de instalación de tubería, en Corcubión; e unha lavandería autoservizo en Ponteceso, entre outras iniciativas.

Pola súa banda, entre os proxectos promovidos por concellos e asociacións destacan a creación de telecentros en Caberta (Muxía), Carnota, Mazaricos, Carnés (Vimianzo) e Zas; a recuperación medioambiental do mirador do Ézaro (Dumbría); melloras no Camiño xacobeo en Corcubión; a creación de centros sociais en Fisterra e Fornelos (Zas); a habilitación dunha biblioteca en Fisterra; un centro de teleformación en Brens (Cee); plans de mellora de eficiencia enerxética en A Laracha, Corcubión, Dumbría e Malpica; a creación dunha aula gastronómica en Mazaricos; a homologación dunha aula de formación en Cabana; o acondicionamento dunha área recreativa-deportiva en Fisterra; a climatización do auditorio de Baio (Zas); a creación dun centro de investigación apícola en Coristanco e dunha nova aula de exposición no Museo do Encaixe, de Camariñas; a habilitación do centro socioformativo de Reboredo, en Vimianzo; a posta en valor do xacemento arqueolóxico romano de Brandomil (Zas); ou a recuperación do muíño de Pedra Vixía, en Baio (Zas), entre outros.

Ademais, o propio GDR impulsou proxectos de promoción e animación, así como a creación dunha marca de calidade do territorio Costa da Morte, á que xa se adheriron 47 empresas. Tamén organizou xornadas sobre desenvolvemento territorial, e impulsou os Ecocomedores - Km 0 nos colexios da zona.

O presidente do GDR e alcalde de Zas, Manuel Muíño, subliña que as cifras “son moi boas, porque se crearon moitos empregos e brindouse axuda a empresas moi diversas”. Ademais, engade “non só fomos capaces de executar todo o orzamento, senón que temos proxectos de agarda dado que as axudas que nos asigna a Xunta non son suficientes para dar cobertura a todas as iniciativas”.

Esta é, engade, “a mágoa que me queda”, pois dende que se produxo a fusión dos GDR de Bergantiños e Costa da Morte nun só grupo “o orzamento que nos asinaron non foi a suma dos dous, senón que se reduciu, a pesares de que somos un dos grupos máis grandes, tanto en poboación como en territorio, polo que intentaremos que a Xunta teña en conta estes datos e incremente a dotación orzamentaria”.

Nas tres últimas convocatorias, entre 2018 e 2021 quedaron en lista de agarda 20 proxectos, cunha inversión prevista de 3,7 millóns de euros, e que contemplaban a creación de 19 empregos e a consolidación de 113.

Por iso, un dos restos de futuro do GDR é acadar un maior orzamento e tamén “consolidar a marca de calidade que define o noso territorio, e que xa está rexistrada tanto a nivel de España como da UE, e que agardamos que, despois da tutela que agora exerce o grupo, despegue por sí mesma da man das empresas que a ostentan”, afirma Muíño.

Destaca ademais que no GDR Costa da Morte “todas as decisións se adoptan por consenso da xunta directiva e atendendo as propostas das asociacións do noso territorio”.