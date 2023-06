“O obxectivo desta liña do PEL é apoiar a creación de emprego estable e de calidade, especialmente nos concellos máis pequenos e rurais da provincia, permitindo a 544 persoas ter unha oportunidade laboral e contribuíndo ao mesmo tempo a fixar poboación”, aportaba el presidente en funciones de la Institución provincial, Valentín González Formoso, que destacó también el incremento del presupuesto inicial del programa para poder atender el elevado número de solicitudes que se registraron.

De ahí que la línea de PEL-Pemes Creación e Ampliación, que en esta anualidad contaba ya con un crédito inicial de 2,9 millones, se suplementara hasta cerca de 3,5 millones. Por su parte, la línea de PEL-Pemes Mantemento duplicó su volumen, pasando de un millón de euros a dos.

Precisamente, estos días se publicaba en boletines la resolución de la concesión definitiva de las ayudas de la línea PEL-PEMES del Plan de Empleo Local con las que financiará 326 nuevas contrataciones y subvencionará, por segundo año consecutivo, la contratación indefinida de 219 personas en el Área compostelana.

Así, y de ese total de 326 autónomos, microempresas y pymes, la comarca va a sumar 2.365.183 euros. Con la subvención, se financian el 70 por ciento de los costes laborales (sueldo y seguridad social) de las nuevas contrataciones durante un período máximo de 12 meses, impulsando así la actividad empresarial de las zonas con menor población de la provincia y apoyándolas en la generación de empleo y dinamización de su tejido socioeconómico. El contrato deberá formalizarse por un mínimo de seis meses ,y el importe que se ha conceder está vinculado al número de meses subvencionables dentro de la anualidad 2023 (con un máximo de 15.000 euros por doce meses).

En lo que atañe a la distribución de las ayudas por ayuntamientos, los que tienen un mayor número de solicitudes concedidas en esta anualidad son los siguientes: Mazaricos (23 nuevos empleos por 254.517,81€) y Vimianzo (16 nuevos empleos por importe total de 200.052,85€). Ya por comarcas, destacan la de Santiago, con 98 solicitudes concedidas y un total de 1.009.860,27 euros (en concreto, en Área serán 89 personas por 910.809 euros, el 27% de las solicitudes concedidas); la de Bergantiños-Costa da Morte, con 79 solicitudes otorgadas y un total de 878.100,81€ (el 24,23% de las peticiones que llegaron a buen puerto), y la del Barbanza con 52 solicitudes concedidas y una cuantía de 598.470,72€ (un 15,95% de las resoluciones que fueron positivas).

Atendiendo a la tipología de empresa, la mayoría de los beneficiarios son empresarios individuales o autónomos, ya que suponen más de la mitad de las solicitudes concedidas, concretamente el 64,72% del total. También resulta destacable que la mayor parte de las firmas beneficiarias son del sector terciario, concretamente el 37,44% pertenecen al turismo, seguidas de empresas del sector comercio, que suponen el 29,96% del total.

Y, por otro lado, las ayudas del PEL-Pemes Mantemento incentivan el empleo estable y de calidad, subvencionando durante 2023 la contratación de las personas empleadas al amparo de la convocatoria PEL PEMES 2022 en la modalidad de contrato indefinido (o bien que se hayan transformado a esta tipología con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria). En esta línea se suplementó el crédito inicial de tal manera que resultara suficiente para conceder ayudas a todas aquellas compañías y personas autónomas solicitantes que cumplieran los requisitos establecidos en las bases reguladoras, alcanzando cerca de los 2 millones de euros (1,3 millones para municipios de la comarca).

Con estas ayudas un total de 218 profesionales autónomos, microempresas y pymes –Área suma 153– de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia recibirán una subvención de hasta el 50% de los costes laborales, incluyendo sueldos y salarios, seguridad social y demás gastos sociales de las personas trabajadoras contratadas con carácter indefinido por segundo año al amparo del programa PEL-PEMES. La cuantía máxima de la subvención que se ha conceder en esta modalidad es del 50% de los costes estimados de contratación, con el límite de 11.000 euros por el mantenimiento durante 12 meses de un contrato indefinido a jornada completa en el que la persona contratada pertenencia a alguno de los colectivos vulnerables (inscrito como desempleado de larga duración en los servicios públicos de empleo mujer, menor de 30 años, mayor de 45 años o persona con diversidad funcional). Y de 10.000 euros por el mantenimiento durante doce meses de un contrato indefinido a jornada completa (o la parte proporcional correspondiente en aquellas contrataciones realizadas a tiempo parcial).

Atendiendo a la distribución de las ayudas concedidas por ayuntamientos destacan las pymes de Mazaricos (13 subvenciones concedidas por un importe de 122.412,17€): Melide (12 concedidas por un importe de 84.486,30€) y Santa Comba (10 concedidas por un importe de 97.488,35€). Por comarcas, destaca la de Santiago con 74 solicitudes concedidas (73 para la comarca), lo que representa el 33,94% (el 33,4% del área metropolitana) de las solicitudes concedidas totales y un importe concedido de 658.219,62€ (647.519 euros correspondientes a Área), seguida de las comarcas de Carballo, con 43 solicitudes otorgadas por 354.849,44€, y de A Coruña, con 42 solicitudes por valor de 377.742,53€.

Carme Pampín: “Son importantes para fomentar o emprego no rural”

Galchimia es una compañía asentada en Touro que se dedica a la química orgánica sintética, con amplia experiencia en las industrias farmacéutica, biotecnológica, otras empresas de servicios o el mundo académico. Supera los 50 trabajadores, y como confirma su CEO, Carme Pampín, también reciben ayudas del PEL provincial para contratar. “Penso que estas axudas son importantes para fomentar o emprego no rural; nós, no noso caso, fixemos un esforzo para mantermos aquí, pese a falta de servizos que nos podían ofrecer as grandes urbes”, reseñaba Pampín a este diario. Y es que el de Touro es un municipio “pequeno, pouco tecnolóxico e sen demasiada industria”, cita. En concreto, Galchimia recibió un total de 13.750 euros para contratar a un trabajador –en su caso, adscrito al departamento comercial– y tendrá que justificar los 19.642,87 euros que supondrá el alta de esta persona y su labor durante el año mínimo de contrato. En cuanto a los “problemas” que puedan arrastrar esta línea de subvenciones, la misma fuente hace hincapié en que la administración no siempre tiene los mismos tiempos que el sector empresarial privado, “e as veces cando sacan as axudas, non é o mellor momento para as compañías”, tanto por la época concreta del año como por la marcha de la facturación, por poner sólo dos ejemplos. De cualquier modo, concuerda igualmente en que son necesarias estas líneas “para que se creen postos laborais” fuera de los entornos urbanos. Por último, cree importante subrayar que “traballamos coa filosofía de que a axuda non determine a ampliación” del cuadro de personal.