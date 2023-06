A comunidade de montes de Baroña (Porto do Son) non para de implicar os cativos en actividades didácticas, e organizou para os alumnos do CEIP Campanario unha muiñada na que puideron facer diferentes tarefas para poder elaborar un pan caseiro. Primeiro baixaron as espigas de millo do hórreo, logo debullaron, cribaron o millo e levaron o gran para o muíño, onde puideron ver como coa forza da auga se movía a moa de pedra que trituraba o gran e o convertía en fariña. Despois levaron a fariña para peneirar, e unha veciña, Cipriana da Costa, fíxolles con fariña, auga, levadura e un pouco de sal unha masa para elaborar uns bolos de pan. Os nenos puideron dar renda solta á súa imaxinación e converterse en panadeiros facendo diferentes formatos que posteriormente coceron no forno de leña. Xa para rematar a festa degustaron unhas empanadas de millo e berberechos e de trigo e xamón e queixo, para coller forzas e bailar todos xuntos as pezas que estiveron ensaiando estes días no colexio sonense.