Como foron as negociacións con PBBI e PSOE? Perigaron nalgún momento? Teme que se boten atrás antes da investidura ou a ruptura da disciplina de voto dalgún edil?

Foron moi ben. En todo momento falamos do que nos une e das políticas que queremos desenvolver para Ribeira, das demandas que debemos resolver e que pide a veciñanza. Nunca perigaron esas conversas. Foron moi doadas e puxémonos de acordo de maneira moi fácil. Agradezo a xenerosidade que amosaron o PBBI, o PSOE e os compañeiros e compañeiras do Bloque, porque foron conversas moi levadeiras. Non temo en absoluto que se boten atrás na investidura. Estou moi tranquilo e sei que as tres forzas políticas queremos propiciar ese cambio que Ribeira necesita para abrir un novo tempo con outro tipo de políticas. Estou atopando moita honestidade nestes tres grupos, cuestión moi diferente á do actual goberno do PP.

Cales serán as primeiras cuestións nas que os ribeirenses notarán un cambio de goberno e, nomeadamente, que hai goberno do BNG?

Os ribeirenses van atopar no novo goberno local un cambio evidente dende o minuto un. Fronte a esas políticas do PP de intransixencia, sen dialogar con ninguén e tirando para adiante sen contar co consenso dos grupos da Corporación nin dos colectivos, o noso goberno será transparente e participativo e atenderá as cuestións prioritarias que lle importan ós veciños. E, fronte ós grandes investimentos en cemento, infraestruturas magalómanas que disparan o seu prezo ou herba de plástico, imos centrar a acción de goberno nas cuestións que lle preocupan ós ribeirenses: saneamentos, limpeza, mantemento e máis atención ás parroquias. Seremos un goberno honesto e leal coa veciñanza de Ribeira.

Ribeira ten unha capacidade de crecemento urbanístico limitada. Onde se poden crear zonas verdes?

A petición de crear máis zonas verdes e de esparcemento é unha das cuestións nas que o BNG vén traballando moito ó longo dos últimos anos e na que as tres forzas políticas que asinamos este pacto de goberno estamos de acordo. Nese sentido, unha das primeiras accións que imos acometer é desenvolver un estudo para incrementar o número de árbores nas rúas, mellorar as zonas verdes de todo o municipio, na cidade e nas parroquias. Dende o BNG xa presentáramos un plan denominado Reverdecer Ribeira que agora imos poñer en práctica.

Plantéxase revertir a obra da nova variante que fará a Xunta?

Os tres partidos que formaremos o tripartito temos o mesmo criterio ó respecto. Seguimos mantendo que hai que cumprir o acordo plenario que o PP se negou a materializar. Encargaremos un estudo técnico independente sobre as alternativas ó trazado proposto pola Xunta para a circunvalación, porque cremos que a opción de facela entre Xarás e Frións ten un menor impacto ambiental, económico e social. Cremos que ese estudo nos dará a razón no sentido de que o trazado que propón a Xunta é unha equivocación.

Reuniuse co alcalde en funcións, Manuel Ruiz, para preparar o traspaso? Chamouno a vostede para felicitalo polo acordo para sucedelo á fronte da alcaldía?

Si. Chamoume o día das eleccións para felicitarme polo resultado e dixo que se poñía á miña disposición. En todo caso, a día de hoxe o único que se produciu foi unha xuntanza de vinte minutos na que lle trasladamos que había un acordo pechado entre BNG, PBBI e PSOE para formar goberno. Agardo que a vindeira semana se poida empezar a facer ese traspaso de poderes e que sexa da maneira máis cordial e leal.

O BNG non marcou ningunha liña vermella máis que antepoñer os intereses da veciñanza por encima de todo e de calquera sigla política

Cales son as liñas vermellas, se as hai, por parte do BNG ante un socio de goberno (o PBBI) ó que se viña referindo como extrema dereita?

O BNG non marcou ningunha liña vermella máis que antepoñer os intereses da veciñanza por encima de todo e de calquera sigla política. Asinamos un acordo que lle vai dar a Ribeira unha estabilidade que non tiña nos últimos anos cun PP que estivo á defensiva e que preferiu tirar para adiante sen contar con ninguén. O que imos demostrar as tres forzas políticas é que sabemos chegar a entendemento por encima de calquera sigla política e acadar consensos en beneficio da veciñanza.

Cal é o asunto máis urxente que deberá afrontar como alcalde?

O primeiro será poñerne a traballar para elaborar uns orzamentos actualizados e que resolvan as demandas da veciñanza, fronte ós orzamentos elaborados á medida do PP e que malgastaban cartos públicos en grandes obras que acababan por incrementar o seu prezo de maneira brutal. Imos dotar de servizos ós lugares que non os teñen e mellorar de maneira inmediata os mantementos e a limpeza.

Que plans ten para a Festa da Dorna e para a colección de bonecas de Magdalena Bringas que se custodia nunha planta do museo?

Seguiremos colaborando cos organizadores da Festa da Dorna para que siga aumentando o fluxo de visitantes e para mellorar a festa máis grande que ten o municipio. Queremos incrementar a aportación económica do Concello na medida do posible. Sobre o museo, valoraremos o seu funcionamento e o número de visitantes e, a medio prazo, estudaremos como dinamizar os espazos museísticos, non só o municipal, senón tamén o etnográfico e o do gravado.

Cales son as políticas ou os proxectos herdados que modificará?

Cando saibamos en que situación se atopan as contas e os proxectos, tomarenos decisións.