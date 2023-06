Este sábado, día 24 ás 20.00 horas, a casa da cultura de Corcubión acollerá a VIII Gala do Fútbol da Costa - QPC. O equipo de Quepasanacosta quere celebrar así tamén o 50 aniversario do club local, o UD Corcubión, ao que renderá unha pequena homenaxe.

O evento aproveita a potencia social do fútbol como axente vertebrador de toda a Costa da Morte, unindo xentes de Muros ou Outes coas de Bergantiños, e sempre serve de cita previa á gran festa do fútbol costeiro: a final da Copa da Costa, que se celebrará o domingo no campo de Fontenla (Santa Comba).

A gala do sábado será conducida, coma sempre, por Fran Hermida, e non faltará o humor, da man do muradán Santi Caamaño.

Pasarán polo estrado históricos como Fuentes, fundador do club local, ou Leo Picallo, xogador corcubionés que vén de retirarse tras máis de 30 anos competindo nas Ligas da Costa, nas que marcou máis de 500 goles. Entregaranse máis de 40 premios en forma de balóns da Olería de Buño (do obradoiro Feituras), xa convertidos nun obxecto fetiche para todo o fútbol costeiro.

Se ben boa parte dos premios (once ideal masculino e feminino; mellor xogador/a; mellor adestrador, mellor equipo masculino e feminino, mellor afección) será decididos polos propios protagonistas a través dun sistema de votación no que participan máis de 85 persoas do fútbol costeiro, haberá premios aos colexiados e aos delegados da man do subcomité costeiro e un premio especial ao fútbol base, e outro histórico.