O Xulgado de Instrución número 3 de Santiago vén de citar a Ángel Bernardo Tahoces, ex-director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais da Xunta con Alberto Núñez Feijóo, para declarar en calidade de imputado por varios delitos de falsidade documental relativos ás minas de San Finx, en Lousame. No mesmo auto chámase aos outros imputados no caso, o xefe do servizo de enerxía e minas na Coruña e un dos funcionarios do mesmo departamento.

Todos eles terán que presentarse nos xulgados composteláns o 21 de setembro por unha causa penal na que están persoadas como acusación popular a Cofradía de Pescadores de Noia, Ecoloxistas en Acción e Verdegaia, logo de que se denunciaran numerosos informes asinados polos imputados que contiñan información falsa sobre diversos aspectos da mina de San Finx. Ordenan que se reabra a causa contra Tahoces en relación a San Finx Estes informes pretendían beneficiar á empresa concesionaria tentando facer pasar a presa de residuos mineiros de San Finx como parte das instalacións dunha central hidroeléctrica inexistente e, un ano máis tarde, relacionándoa cun muíño de millo. Isto a pesar de que a presa de formigón, de 50 metros de largo e 14 de alto, construída pola empresa mineira en 1939 como depósito de lodos, apareceu nos plans oficiais de labores ata que se deixaron de presentar no ano 2000. Augas de Galicia recoñeceu que en caso de colapso os residuos mineiros almacenados causarían un importante impacto ambiental augas abaixo, estando a tan só 7 km da ría de Noia. Evitando recoñecer que se trataba dunha presa de residuos mineiros os imputados terían tentado evitar as responsabilidades da empresa concesionaria, que tería que facer fronte a unha restauración valorada en varios millóns de euros, e danos multimillonarios en caso de colapso e afectación ás zonas de marisqueo na ría. Os mesmos funcionarios e alto cargo tentaron ocultar a existencia da contaminación con metais pesados, apoiando o argumento falso da empresa de que os altos niveis de elementos tóxicos terían orixinal, e insistiron unha e outra vez que non era necesario someter o proxecto a unha avaliación de impacto ambiental, algo que a propia Xunta acabou recoñecendo que era imprescindible para a continuidade da explotación. Este non é a única causa penal que afecta as minas de San Finx, unha vez que en paralelo a Cofradía de Noia está igualmente personada como acusación popular noutra causa dos xulgados de Santiago contra catro funcionarios e altos cargos de Augas de Galicia por malversación, prevaricación e falsidade, así como nun proceso por delitos medioambientais que se instrúe nos xulgados de Noia contra a empresa mineira e os seus directivos australianos.