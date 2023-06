A plataforma Ti podes paralos de Adega vén de engadir dous novos obxectivos ás súas campañas: a suspensión dos proxectos de parques eólicos de Alvite II, en Negreira e Xallas, ademais do denominado Outeiro Grande, na Estrada e Forcarei. A recadación de fondos para se opoñer a estas iniciativas –de Green Capital e AV Outeiro Rubio, respectivamente– súmase ás outras once anteriores para as que xa se reuniron 40.124 euros en doazóns. Os cartos empregaranse para facer estudos e interpoñer recursos.

Neses 11 polígonos de aeroxeradores constan o de Valdepereira e Pico Seco, que din afectará a espazos da Rede Natura no Deza; Vilartoxo, que atinxe á Baña e Val do Dubra; Troitomil (Negreira e A Baña); Monte Festeiros, en Forcarei e Silleda; Touriñán III, que colle Cuntis e A Estrada, ademais do hábitat das bestas de Sabucedo (A Estrada); Campo das Rosas, no traxecto de baixa das bestas en Sabucedo; Mesada (Vila de Cruces); Outeiro Grande, na fronteira entre A Estrada e Forcarei; Cunca, en Vila de Cruces e preto do BIC Mosteiro de Carbeiro; e Monte da Croa, entre Vimianzo e Dumbría.

Os parques eólicos que iniciaron estes días o seu percorrido (o de Alvite II e Outeiro Grande) poñen, a xuízo de Adega, “en xaque os valores naturais, o patrimonio cultural e o desenvolvemento local da zona”. En concreto, o proxecto Alvite II, promovido por Green Capital Power, S.L. contempla a instalación de tres aeroxeradores, cunha potencia total de 1,7 MW e case 200 metros de altura, que terán un impacto directo sobre o Camiño de Santiago e sobre elementos de alto valor patrimonial, como mámoas e castros, ademais de poñer en risco os recursos hídricos que abastecen á veciñanza.

Respecto do proxecto eólico Outeiro Grande, impulsado por A.V. Outeiro Rubio, S.L.U., prevé instalar cinco muíños de ata 180 metros na Estrada e Forcarei, no entorno do tesouro natural das Brañas de Xestoso, espazo da Rede Natura 2000. Acolle enclaves tan significativos como a Lagoa Sacra de Olives e unha enorme variedade de especies de flora e fauna, como a tartaraña cincenta ou o sisón. As Brañas do Xestoso albergan, ademais, valiosos ecosistemas e elementos patrimoniais, con rutas.

O obxectivo mínimo de recadación colectiva establecido por Adega para estes dous desafíos é de 7.300 euros. Estes cartos empregaranse en dúas fases. A primeira terá unha duración dun mes –a contar desde o pasado 16 de xuño–, na que será preciso acadar un mínimo de 3.650 €, o que garantirá a presentación por parte de Adega do pertinente recurso administrativo de alzada e a elaboración do informe técnico ambiental, alén de poder cubrir outros gastos de xestión. Nunha segunda fase procurarase acadar a metade restante para a interposición do recurso contencioso-administrativo no Tribunal Superior de Xustiza, así como pedir a paralización cautelar.

Tras un mes de percorrido, Ti podes paralos comeza a lograr os seus primeiros éxitos, xa que tanto a campaña de recadación relativa ao P.E. Rodicio II como a correspondente ao proxecto Cunca veñen de superar en tempo o Reto 1, e xa iniciaron a súa andaina de cara ao seu obxectivo.