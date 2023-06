O escritor, historiador e documentalista arteixán Xabier Maceiras vén de publicar o seu novo libro: Os bailes dos avós. Músicas e salóns da Laracha de antano, que presentou este venres na casa da cultura larachesa acompañado polo alcalde, José Manuel López Varela, a concelleira Patricia Bello e máis de cincuenta persoas que acudiron como público.

O rexedor agradeceu o labor do autor por recuperar esta parte do patrimonio municipal que permanece na memoria dos veciños de máis idade do municipio. Tamén fixo un percorrido polas antigas salas de baile das que el oíu falar, citando o salón que houbera no que despois foi o cine Tenerife -emprazado moi preto da actual Casa do Concello-, o salón do Regado, e tamén o antigo teleclub do Igrexario de Cabovilaño, parroquia da que é natural o rexedor municipal.

Xabier Maceiras explicou que o libro está dividido en corenta e catro capítulos -que son outras tantas historias diferentes- nos que fala tanto dos antigos salóns como dos músicos da Laracha. O autor agradeceu a colaboración da veciñanza, “os verdadeiros protagonistas”, xa que na obra se recolle a información recabada nas conversas que mantivo con moitas persoas do municipio, algunhas delas presentes no acto de hoxe.

Como historia máis especial do libro destacou a da saxofonista Carmen Mallo, natural de Erboedo, e que nos anos máis duros da posguerra amenizaba os bailes da bisbarra tocando coa Orquestra da Maricaina. Tamén apuntou que o prólogo foi escrito polo artista Xabier Díaz.

Os bailes dos avós. Músicas e salóns da Laracha de antano xa está á venda nas principais librerías da Laracha, Carballo e Arteixo.