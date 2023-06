O verán comeza en Cee cunha xornada lúdica para os mais cativos e as estreas das novas montaxes da Escola Municipal de Teatro. Este sábado, día 24 de 18.00 a 21.00 horas na Praza do 8 de marzo, celebrarase unha gran festa infantil con inchables (acuario, jungla, cocodrilo e futbolín humano), algodón de azucre e a visita das mascotas favoritas dos máis cativos.

Despois do éxito do festival da Escola Municipal de Música, xa inmersa no proceso de admisión de alumnado para o vindeiro curso, chega o turno do teatro. O público ten dúas citas no Auditorio Baldomero Cores. A primeira delas será este domingo 25 ás 20.00 horas cando o grupo de adultos dirixido por Artur Trillo poña en escena a obra A bonitísima historia da princesa Maricarmen, unha versión libre da obra Suspéndese a función de Fernando Lalana. O prezo da entrada é de 2 euros.

E o mércores 28 ás 21.00 horas as escolas municipais do Concello de Cee baixarán o telón por este curso da man do grupo xuvenil dirixido por Toño Casais que representará en clave de comedia a obra As comadres, adaptación de Les belles-soeurs de Michel Tremblay. A entrada é libre ata completar aforo.

Hai que lembrar que ata o 30 de xuño segue aberta a exposición Costa da Morte da pintora Nuria Liria.