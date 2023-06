O Concello de Camariñas viaxará no tempo a través dunha nova edición de O Encaixe no Camiño, que se celebrará do 28 ao 30 de xullo, promovida pola Asociación de Empresarios e de Promoción Turística.

As actividades comezarán o venres 28, a partir das 17.00 horas, coa apertura do mercado de postos medievais e ambientación musical. O sábado 29 a vila volverá a dar a benvida ao rei Alfonso IX rememorando a visita que o monarca fixera á vila encaixeira no ano 1228. A comitiva partirá da Casa de Pedra ás 11.30 horas cara o porto, onde se espera o desembarco do rei ao mediodía. Pola noite a xornada será amenizada, a partir das 20.00 horas, co concerto de Troianos de Compostela. O domingo 30 a veciñanza acompañará, a partir das 9.30 horas, a Alfonso IX nunha andaina ata Cereixo (Vimianzo), con paradas teatrais en Xaviña e no referido núcleo vimiancés. Pola tarde, ás 18.30 recibirán no porto da vila á dama italiana que, segundo conta a lenda, ensinou a palillar ás mulleres de Camariñas. Encaixeiras locais amosarán o seu arte con exhibicións en vivo nas rúas locais. Dúas citas que se complementarán con actividades nas rúas, actuacións musicais e xogos populares.