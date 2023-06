A última fin de semana de xuño e a primeira de xullo, a localidade da Fin do Mundo acollerá a 7ª edición de Fisterra Blues Experience (FiBE) un festival que contará con recoñecidos nomes do blues galego e internacional, xunto a outros xéneros musicais, ademais dun amplo abano de actividades que transformarán os espazos do pobo ao longo da fin de semana. Este evento convértese nunha forma de encontro coa arte, con actividades fronte á Praia Langosteira, en localizacións como a Rúa da Foliada ou o Parque de San Roque, finalizando no Faro de Fisterra. A oportunidade perfecta para achegar áo público experiencias únicas e inspiradoras, investigando as posibilidades que ofrece o territorio e a natureza do lugar desde unha perspectiva sostible e comunitaria.

Entre as primeiras confirmacións do cartel do FiBE 2023 atópase o compostelán residente en Berlín, Marcos Coll, que presentará o seu proxecto NÓMADE en colaboración co guitarra alemán Stef Rosen. Tamén atopamos ao trío gaditano La Perra Blanco, o mestre da guitarra slide, o estadounidense Luke Winslow-King, o bluesman compostelán Adrián Costa, os galegos Madame Bird, o electrizante Hill Country Blues da banda Mollo Mantra e o mellor soul de toda Francia coa presenza de Alexis Evans. O programa complétase con outras actividades aínda por anunciar como roteiros, talleres, xogos tradicionais, futbolín, espectáculos de humor e poesía, DJs e un Mercado de Artesanía e Deseño.