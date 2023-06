O Ecomuseo Forno do Forte, de Buño (Malpica de Bergantiños), reactivou este ano, e con máis forza que nunca, a actividade cultural e educativa. Dende xaneiro recibiu máis de 1.700 escolares, o que supón a cifra máis alta dende a apertura do espazo museístico e un 52 % máis que no 2022.

Aos centros de primaria o Forno do Forte ofrécelles visitas guiadas e obradoiros de modelado de barro. Os estudantes de secundaria poden tamén participar dun bautismo no torno tradicional de Buño coa axuda dun oleiro. Todos eles poden levar para a casa as pezas moldeadas coas súas mans. As actividades son de balde e están financiadas pola Deputación da Coruña e o Concello de Malpica. En xullo e agosto o ecomuseo dará continuidade aos obradoiros de modelado de barro para nenos e maiores. Impartiranse de martes a venres de 16.30 a 18.30 horas.