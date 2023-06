O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, animou onte á mocidade a contribuír a que Galicia acade outro ano de récord turístico a través de apoios como o programa Xacobeo Xove, do que a xente moza xa poderá comezar a desfrutar a partir da próxima semana.

O titular do Executivo autonómico, acompañado da conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, participou na presentación desta iniciativa en Sigüeiro (Oroso) pola que a Administración autonómica ofrece descontos en establecementos turísticos do Camiño de Santiago a menores de 30 anos.

Rueda lembrou que este programa vai dirixido a todos os mozos que contan co Carné Xove, é dicir, que teñen entre 18 e 30 anos. A Xunta achegará descontos de ata 200 euros en paquetes turísticos que ofrezan as axencias de viaxes para facer o Camiño de Santiago de Compostela. O programa arranca o vindeiro 1 de xullo e rematará o 10 de decembro.

O presidente autonómico explicou que o obxectivo principal deste programa é incentivar e axudar a que a xuventude faga o Camiño (un terzo dos peregrinos xa son menores de 30 anos), pero tamén colaborar co sector turístico e contribuír a seguir batendo récords de cifras turísticas na comunidade. “Hai moita xente nova que xa pensa que facer o Camiño é un planazo, pero faltáballe ese pequeno empurrón”, afirmou o titular do Goberno galego en Oroso.

Nesta liña, Rueda subliñou que “o Camiño de Santiago é “potente e atractivo” e que “estanse facendo as cousas ben, como indican as cifras”.

Neste sentido, explicou que ata agora xa se entregaron máis de 162.000 compostelas (o que supón un 19 % máis que no mesmo período de 2022) e que Galicia leva rexistrados máis de 1,5 millóns de viaxeiros e 2,7 millóns de noites, é dicir, un quince e un doce por cento máis, respectivamente, que no ano 2022.

Os paquetes turísticos poden configuralos as axencias participantes no programa ou poden deseñarse de acordo coas necesidades de cada beneficiario, incluíndo diferentes servizos vinculados ao Camiño de Santiago en calquera dos dez roteiros oficiais (aloxamento, desprazamento ou servizos complementarios de diferente índole).

Os titulares de Carné Xove activo entre 18 e 30 anos poderán optar a este produto, no que a Xunta de Galicia realizará un desconto único de 200 euros, tendo un mínimo de 4 pernoctacións (non necesariamente de maneira consecutiva) e unha facturación adicional dun mínimo de 300 euros por parte do usuario.

As viaxes poderán realizarse entre o 1 de xullo e o 10 de decembro de 2023, a condición de que a compra do paquete turístico se efectúe antes do 30 de novembro de 2023.

Os detalles

Actividades e servizos

A campaña do Xacobeo Xove terá vixencia ata o día 31 de decembro e a Xunta destinou a esta iniciativa un millón de euros. O obxectivo é que chegue a uns 5.000 mozos e mozas. Trátase dun programa de Turismo de Galicia en colaboración coa Agrupación Industrial de Turismo de Galicia, as asociacións AGAVI, AVIPO e ATREGA e a Consellería de Política Social e Xuventude. O Xacobeo Xove pretende impulsar a experiencia do Camiño de Santiago entre a mocidade a través dun desconto de 200 euros que poderán empregarse en diferentes actividades e servizos ao longo de calquera das dez Rutas Xacobeas oficiais, do que poderán beneficiarse as persoas usuarias co Carné Xove activado que teñan entre 18 e 30 anos. Ademais, co propósito de reforzar o papel das axencias de viaxe entre os mozos, a iniciativa Xacobeo Xove articúlase a través das empresas de intermediación galegas, que serán as encargadas de comercializar a experiencia do Camiño de Santiago á mocidade interesada.