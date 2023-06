O PSdeG-PSOE de Coristanco denuncia que o goberno municipal desta localidade pretende subir o soldo do alcalde, Juan Carlos García, nun 67,37 %, e en xeral aumentar en case un 90 % o gasto en salarios dos órganos de goberno con respecto ao mandato anterior.

A proposta do PP, que goberna con maioría absoluta, farase previsiblemente efectiva a partir da súa aprobación no pleno do vindeiro luns 26.

O portavoz socialista no Concello, José Manuel Abelenda, considera que esta proposta suporá “un gasto innecesario”. “Non estamos dicindo que non cobren, porque todos os que traballan teñen que cobrar, pero isto é incrible”, engade Abelenda.

“O PP vén a incrementar gastos que non son para os veciños”, critica o líder dos socialistas. “Ao final, entre as tres dedicacións exclusivas propostas, tanto a del como a doutros dous concelleiros, que sempre foron parciais, gastarase uns 145.700 euros anuais, mentres que catro anos atrás esta cifra era de 76.962 euros ao ano, supoñendo un aumento de case un 90 por cento”, explicou.

Segundo os socialistas, ademais do aumento de soldo do alcalde, que pasará de cobrar 28.500 € anuais a 47.700 €, tamén aumentarán os soldos da concellería de Obras e da concellería de Cultura e Educación. “Os seus titulares pasarán a cobrar, respectivamente, 36.000€ e 32.000 €. Tendo en conta que hai catro anos cobraban ambos 24.231 €, o aumento é do 48,57 % para o primeiro e do 32,06 % para o segundo”, sinalan.

A estes aumentos de soldo súmase a contratación de persoal de confianza. “O alcalde nunca tivo asesor pero agora vai contratalo por aproximadamente 30.000 euros anuais”, sinala José Manuel Abelenda.

Pola súa banda, en declaracións a este xornal, o alcalde dixo que “os soldos están regulados por lei e, neste caso, están uns 7.000 € por debaixo do límite legal e son similares ós de outros concellos da zona”. “Están tamén na liña dos soldos que cobraron membros de anteriores corporacións, mesmo dalgunha da que formou parte o PSOE. En todo caso, un soldo pode ser alto ou baixo en función dos resultados”, engadiu.