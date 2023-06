A principios de ano, o Concello da Laracha iniciou o proceso de elaboración dunha diagnose e un Plan Local da Infancia e da Adolescencia, así como a posta en marcha dun mecanismo para a participación das nenas, nenos e adolescentes. Este conta coa pretensión de consistir nun espazo no que a infancia e a adolescencia poida trasladar as súas necesidades, inquedanzas e as súas ideas de mellora para o municipio da Laracha, resultando nunha canle bidireccional entre o Concello e os nenos e nenas escollidos polos seus iguais como conselleiros.

Neste sentido, a concelleira de Sanidade, Servizos Sociais, Igualdade, Emprego e Promoción Económica, Rocío López, destacou que “a creación deste espazo suporá un gran avance para garantir o dereito á participación das nenas e nenos, o cal contribuirá a unha mellora non só do seu benestar, senón tamén ao do conxunto da cidadanía”.

Así mesmo, incidiu en que este fito tamén permitirá que o Concello da Laracha se postule como municipio candidato ao recoñecemento como Cidade Amiga da Infancia que outorga o Fondo das Nacións Unidas para a Infancia (Unicef).

Neste proceso foi clave a colaboración dos centros educativos. Para dar a coñecelo e para identificar as necesidades e as propostas da rapazada, realizáronse diversos encontros participativos cun total de catorce grupos do CEIP Alfredo Brañas, o CEIP de Caión, o CEIP Otero Pedrayo e o IES Agra de Leborís, contando coa participación dun total de 266 alumnos e alumnas.

TRINTA E UN REPRESENTANTES

Tras a celebración destes encontros nas aulas, cada grupo escolleu aos seus dous representantes para formar parte do incipiente Espazo de Participación da Infancia e a Adolescencia, sendo elixidos un total de trinta e un nenos e nenas, pertencentes aos cursos de quinto e sexto de Educación Primaria e primeiro de Educación Secundaria Obrigatoria. Esta xornada tivo lugar o pasado martes día vinte na biblioteca municipal da Laracha.

A iniciativa tiña unha finalidade dobre: por unha parte, que o conxunto dos nenos, nenas e adolescentes puidesen presentarse entre si e, por outra, dar por constituído este Espazo de Participación, sendo presentadas algunhas cuestións básicas para o seu funcionamento.

FAMILIAS E PERSOAL DOCENTE

A este encontro asistiron as rapazas e rapaces escollidos como representantes polos seus iguais e, en calidade de oíntes, as súas familias e o persoal docente dos seus centros educativos. Así mesmo, contou coa presenza do alcalde da Laracha, José Manuel López Varela, e da concelleira de Sanidade, Servizos Sociais, Igualdade, Emprego e Promoción Económica, Rocío López Rey.

Nesta xornada, os nenos e as nenas recibiron os seus correspondentes diplomas, que acreditan a súa calidade de conselleiros e conselleiras, como forma de tomar posesión da súa responsabilidade.

Por outra banda, entregáronselles uns obsequios polo seu compromiso coa mellora da súa localidade. De feito, na rolda de presentación realizada, a contribución a mellorar A Laracha foi a máis recorrente, así como a de representar os intereses do conxunto de nenos e nenas que viven no municipio.

A IMPORTANCIA DA OPINIÓN.

Por exemplo, unha das nenas mencionou que o que lle motivou a participar neste espazo foi a posibilidade de “darlle voz aos meus compañeiros e compañeiras de clase, e aportar ao Concello, xa que todas e todos nos veremos beneficiados por esas melloras”, segundo explicou.

Tamén se fixo fincapé na necesidade da participación infantil; así, un neno incidiu na importancia “de que se teña en conta a nosa opinión, a dos nenos, nenas e adolescentes”.

De forma paralela á creación deste espazo, vén elaborándose unha diagnose sobre a situación da infancia e a adolescencia, abordando cuestións referidas a, por exemplo, os recursos e servizos educativos dispoñibles no municipio, aos equipamentos e as actividades culturais e deportivas dirixidas a estas idades, á súa mobilidade e á seguridade viaria, ou ao uso do espazo público.

ELABORACIÓN DO PLAN LOCAL

. Esta análise, que constituirá o punto de partida para a elaboración do Primeiro Plan Local da Infancia e a Adolescencia, foille presentada ao persoal das diferentes áreas e departamentos do Concello da Laracha nun encontro que tivo lugar este xoves día 22 de xuño.

Esta análise, segundo sinalou a concelleira Rocío López, quen destacou o carácter participativo da mesma, “contribúe a un maior coñecemento das necesidades e retos que ten o municipio para a mellora do benestar social da poboación infantil, en particular, e da cidadanía larachesa, en xeral”.