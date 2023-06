A Xunta fai fincapé na importancia de contar coa implicación e o compromiso da cidadanía na súa aposta polo fermosismo co fin de contribuír a poñer en valor, entre todos e como parte dunha responsabilidade compartida, as diferentes formas de paisaxe que conviven en Galicia.

Así o salientou onte a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, durante unha visita ao municipio de Coristanco para comprobar in situ o resultado dunha actuación de rehabilitación acometida nun muíño de auga privado, reconvertido en vivenda, e cuxo propietario se beneficiou o ano pasado das axudas para a corrección de impactos paisaxísticos convocadas polo citado departamento.

Neste sentido, Vázquez subliñou a “gran acollida” coa que recibiu este programa de subvencións a cidadanía galega desde a súa posta en marcha hai tres anos por parte do Instituto de Estudos do Territorio, cun número de solicitudes que foi en aumento con cada nova convocatoria e que reflicte un interese tamén crecente por contribuír ao embelecemento da Comunidade coa execución de pequenas obras e reparacións exteriores, pero que teñen un impacto moi positivo na contorna.

Por iso, incidiu na necesidade de poñer en valor a achega que están a facer de cara á preservación e mellora da paisaxe non só as distintas administracións públicas, senón tamén os galegos comprometidos co entorno no que viven a través do coidado exterior das súas vivendas, peches e outro tipo de edificacións.

De feito, e tras poñer como exemplo o muíño que visitou en Coristanco (no que se eliminou o recebado que cubría todas as fachadas exteriores e se renovou por completo o acabado da cuberta coa colocación de tella cerámica), Ángeles Vázquez explicou que as intervencións que subvenciona a Xunta a propietarios particulares desde 2021 tamén serven para recuperar e poñer en valor elementos de titularidade privada, como este, pero que forman parte á vez do acervo cultural e etnográfico de Galicia, “polo que o beneficio é dobre: individual e colectivo”, engadiu.