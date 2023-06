Adega recuerda que este fallo, al igual que lo que ocurrió con el proyecto eólico Campelo (Coristanco-Santa Comba), “estima na súa totalidade os motivos de impugnación esgrimidos polas asociacións demandantes, anulando en consecuencia o acordo do Consello da Xunta de Galicia impugnado e impoñendo a correspondente condena en costas”.

En concreto, hacen hincapié en que la sentencia deja claro que “o acordo referido resulta contrario a Dereito por concorrer un suposto de fragmentación artificial e ilegal de proxectos a respecto dos proxectos eólicos Bustelo e Monte Toural”, una fragmentación que, a su juicio, impidió la “avaliación ambiental unitaria dos mesmos”.

Además, inciden en que la sala “estimou os argumentos das demandantes relativos á vulneración dos dereitos de participación da cidadanía no procedemento de avaliación ambiental, tanto pola redución do prazo de información pública a 15 días, como pola non posta a dispor da cidadanía dos informes sectoriais no contexto do mentado trámite, extremos ambos os dous que xa foran alegados polas demandantes e vulneran o Dereito da Unión Europea”. Esta matización, curiosamente, también la esgrime Greenalia, pero a sensu contrario.

Los ecologistas continuán congratulándose de que esta última sentencia pueda suponer “un efecto dominó nos recursos contencioso-administrativos que se presenten contra as novas autorizacións eólicas outorgadas pola Xunta e que se impugnen no Tribunal Superior de Xustiza”. Por ello, y al igual que el anterior fallo relativo al parque eólico Campelo, subrayan que el interés es de primer orden “para todas aquelas entidades, colectivos e persoas que procuren a defensa dos seus intereses fronte á invasión eólica nos tribunais”.

Hay que recordar que el de Bustelo es el cuarto parque eólico autorizado por la Xunta en ser anulado en los tribunales, tras las dos sentencias ya firmes del Tribunal Supremo que tumbaron el parque eólico Sasdónigas I y II de Mondoñedo; el proyecto eólico Serra do Oribio, en Samos y Triacastela; y el proyecto Campelo, “sen contar a anulación da repotenciación do parque eólico Corme”, precisan.

Para concluir, adelantan que está pendiente de pronunciamiento judicial en esa misma zona la impugnación jurisdicional relativa al proyecto eólico Monte Toural, también promovido por Greenalia “e, segundo se declara nas sentenzas relativa aos proxectos eólicos Campelo e Bustelo, artificiosamente fragmentado do mesmo”.

Añadir que Adega ha interpuesto recientemente recurso de alzada frente a la resolución del 17 de marzo de 2023 de la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, por la que se otorgaron autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción al proyecto de parque eólico O Cerqueiral (entre Bergantiños y Santa Comba).