Persoal da confraría de Noia atopou morto en augas do porto de Testal a primeira hora deste luns un exemplar de arroaz que, nun primeiro momento, foi confundido con Confi (tamén coñecido como Manoliño, que vive na ría de Muros-Noia dende 2019), e que poucas horas despois era detectado no peirao do Freixo.

Especialistas da Rede de Varamentos de Galicia, xestionada pola Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), desprazáronse a Testal para analizar as causas da morte. Trátase dunha femia adulta, en período de lactancia, que presentaba signos dunha enfermidade aínda por determinar. Os equipos recolleron datos e mostras para desvelar a causa da morte con analíticas específicas. Por outra banda, a Cemma lembra que, por moi solitario que estea o arroaz Confi (que recentemente sobreviviu ás graves feridas dun arpón) é un animal salvaxe, especie protexida como vulnerable na listaxe de especies ameazadas, e ao que se debe de respectar e darlle a máxima tranquilidade posible.