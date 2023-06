A centola está en veda en Galicia dende o pasado sábado e non volverá ás lonxas ata o 5 de novembro, data que se retrasará ao día 27 no tramo costeiro comprendido entre Estaca de Bares e o río Eo. Na campaña que vén de rematar capturáronse nas costas galegas máis de 747 toneladas deste prezado marisco, que xerou un volume de ingresos de máis de 6,1 millóns de euros, segundo os datos de Pesca de Galicia. O prezo medio acadou os 9,5 euros por quilo.

O 30 % desas capturas pasaron polas lonxas do litoral de Área, comprendido entre Caión e Rianxo. Nelas poxáronse máis de 190 toneladas de centola, que xeraron máis de 1,6 millóns de euros de facturación. A rula de Ribeira foi a que mobilizou maior cantidade (124 toneladas) e a que obtivo maiores ingresos (1,17 millóns de euros), situándose o prezo medio por enriba dos 9 €/kg.

Pola súa banda, en Muros vendéronse máis de 28 toneladas, que xeraron una facturación de 170.000 euros, aínda que a cotización medida neste porto quedou por debaixo do 7 €/kg. A lonxa de Laxe situouse no terceiro lugar con máis de 12,7 toneladas poxadas e uns ingresos de 117.299 euros. Completan a relación as rulas de Fisterra (10.534 kg e 93.000 € de facturación), Camariñas (2.730 quilos e 19.094 €), Rianxo (2.374 kg e 27.510 €), Malpica (2.157 kg e 14.393 €), Corcubión (2.316 kg e 16.271 €), Porto do Son (1.577 kg e 13.181 €), Aguiño (1.547 kg e 15.709 €), Lira (806 kg e 7.207 €), Muxía (537 kg e 3.735 €), Camelle (315 kg e 1.770 €) e Corme (51,5 kg e 256 €).

Unhas cifras de capturas que se sitúan lixeiramente por debaixo (5 % menos) das rexistradas na campaña 2021-2022. A este respecto, o patrón maior de Fisterra, Manuel Martínez, asegura que “non se pode dicir que fora dos mellores anos”, confirmándose así o saber popular dos mariñeiros, quenes aseguran que un bo ano de polbo e sinónimo de escaseza de centolas e viceversa.

A centola é unha especie migratoria que realiza desprazamentos a zonas máis profundas para aparearse (setembro e outubro) e, posteriormente, regresa ás menos profundas para realizar a posta, que fan en dous periodos ao longo do ano. O primeiro, entre febreiro e xuño, que é cando se acadan os valores máximos de femias ovadas (máis do 25 %), e o segundo é a comezos do outono, entre setembro e outubro, cando a porcentaxe de femias ovadas diminúe ata o 10 %.

Por iso, segundo subliñan dende a Consellería do Mar, a xestión pesqueira desta especie debe basearse no ciclo vital e, en función do mesmo, fíxanse as vedas.

Respecto a estas, na confraría de Fisterra, como sucede coa pesquería do polbo, non concordan co establecido pola Xunta. “Cada vez ábrese mais cedo, e iso só serve para encher as cetáreas, pero nada máis”, afirma Martínez Escarís, quen se mostra máis partidario de alongar o periodo de prohibición de capturas ata decembro “pois a centola cando colle valor é no Nadal”. Non entende ademais como este ano se adianta ao 5 de novembro o levantamento da veda, cando “en anos anteriores sempre se abría esta pesquería a partires do día 20”.

Parte da frota adicada á captura de centola está agora á espera de que o vindeiro luns, 3 de xullo, se levante a veda do polbo para cambiar de arte. Mentres, moitos barcos seguen traballando cos miños “pero non hai moito peixe”, afirma o patrón maior fisterrán, polo que á espera da chegada do outono, “aproveitarán as dúas ou tres primeiras semanas de polbo, que é cando se pode quitar algo”, conclúe.