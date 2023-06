Artistas nacionais e internacioneis do blues e outros xéneros, como Marcos Coll, La Perra Blanco, Alexis Evans, Mojo Mantra e Madame Bird, entre outros, serán os protagonistas da sexta edición do Fisterra Blues Experiencia, que se celebrará do 30 de xuño ao 2 de xullo en diferentes escenarios da vila, dende a praia de Langosteira ata o faro.

O sábado, día 1, Xurxo Souto guiará un roteiro sonoro pola vila (11.30 horas), mentres que no Escenario Fisterra ubicarase o Mercado de Artesanía e Deseño adicado ás mulleres artesás de Galicia. Estará animado coa música dos pasarrúas Rapacollóns (12.00 h.) e Brass Atlantic (12.30 e 17.00 horas). Pola tarde, haberá xogos tradicionais e un obradoiro de barquiñas con material de refugalldo organizado por sororArs, e ás 17.30 horas chegará o Blues a Bordo, unha travesía musical a cargo de Cruceros Fisterra, que será animada por Adrián Costa. Será a antesala dunha velada musical e repetirase o domingo. Unha ampla programación que foi presentada no Museo da Pesca nun acto presidido pola alcaldesa, Áurea Domínguez; o delegado da Xunta, Gonzalo Trenor; o concelleiro Xan Carlos Sar; o delegado de Estrella Galicia, José Luís Gómez; e o director do festival, Vítor Belho.