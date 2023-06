Continúan las obras de semipeatonalización y humanización de la almendra de Bertamiráns, la capital de Ames, con una praza da Maía que ya es paseable, tras retirarse las vallas perimetrales, pero a la espera aún de emplazar su mobiliario.

La noticia llega para alivio de algunas de las comerciantes del entorno de este foro central maiano, que durante varios meses se quejaron de la bajada de ventas debido tanto a las actuaciones como al estrecho pasillo perimetral que, a su juicio, no atraía precisamente a su clientela. Ahora la previsión, según traslada el regidor de Ames, es abrir esta semana el entronque entre dicha plaza y el Parque do Ameneiral “e o treito da travesía da Peregrina ata o Tropic”. Asimismo, confirma que en ese mismo periodo “comezarán as actuacións na rúa Alcalde de Lorenzo”.

Al respecto del retraso para abrir el corredor entre la praza da Maía y el parque, el mandatario local aseguran que se debe a que el hormigón debe de cuajar bien, y ese proceso lleva varias jornadas, por lo que no se pudo cumplir la previsión de dejarlo listo para el pasado lunes.

Ahora, la intención municipal es que sigan las actuaciones por la travesía da Peregrina desde el mencionado establecimiento hostelero.

Y ya en lo que atañe a la calle Alcalde de Lorenzo –una céntrica travesía que da acceso a la casa consistorial y sus oficinas o al cuartel de la Policía Local–, desde el ejecutivo socialista recuerdan que tampoco se va a cortar el tráfico, sino que se compaginarán los trabajos cerrando uno de los dos carriles y dejando espacio en el que no se esté reformando para el paso de los vehículos.

Los taxistas de esta dirección, por su parte, se reubicarán temporalmente en la propia praza do Concello, y podrán salir a través de la rúa do Ameneiral.

FASES

Hay que recordar que estas obras, enmarcadas en el EDUSI Impulsa Ames, habían sido programadas en tres fases. La primera (que es la actual) comprende la avenida da Maía, rúa Alcalde Lorenzo y praza da Maía, “tres zonas onde a plataforma será continua e terá a mesma altura, para facilitar a mobilidade e o encontro e interacción entre a veciñanza”. La segunda se centrará en las calles Ameneiral y Entrerríos, conectando con la praza do Concello y un itinerario peatonal y ciclista. En cuanto a la tercera fase, se extenderá por la rúa Rueiro y la travesía da Peregrina, que funcionará como una ampliación de la plaza en su acceso al Parque do Ameneiral, el anunciado entronque que acabarán estos días.