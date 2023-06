“Estaba paseando por la zona de Fenosa en la localidad donde vivo, O Milladoiro, cuando me paró Lourdes Iglesias, directora de la agencia Rassim’s, asegurando que le había llamado la atención mi forma de andar”. En concreto, la especialista en moda (con familia en el municipio) dijo que Teresa Fernández Triviño se movía de forma elegante, y aplaudió su estructura delgada y de hombros, animándola a participar en el reciente certamen Royal Spain edición Galicia celebrado en Área Central. Y si bien Tere Trivi, como le gusta que le llamen, no ganó, sí que fue nombrada –in situ y a sus 54 años–, encargada del certamen senior para la tierra de los mil ríos.

“La belleza no tiene edad, y recomiendo a todo aquel que tenga la oportunidad que participe en este tipo de pasarelas, porque te sientes válida, y compruebas que se puede ser igual de elegante independientemente del cuerpo que tengas; fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida”, traslada al respecto la protagonista de estas líneas. A partir de ahora se encargará de la organzación del evento, labor que incluye desde la búsqueda de modelos hasta patrocinadores o el mejor local para los desfiles, un reto que Tere asume con mucha ilusión.

PASES

En cuanto al reciente desfile de Área Central, la modelo de Ames fue una de las más aplaudidas, y tras un primer pase con vaqueros y camiseta, y otro con prendas de Fashion Lore’n, pudo presumir de moda maiana con el espectacular diseño que Estefanía González, del atelier Badaladas de Milladoiro, preparó para ella: “Era un vestido precioso, de red plateada engalanada con flores, corto y con tirantes”. Las joyas fueron cedidas por Isabel Suárez Joyería, y también colaboraron en el evento las tiendas de Área Central Teté Outlet, Ablaíña y el híper Alcampo.

“Desde entonces, la gente sigue dándole likes a mis redes para felicitarme, y me paran por la calle”, destaca orgullosa Tere Trivi. En su casa, por supuesto, están encantados con esta faceta, y tanto su marido como su hija de diecisiete años la animan para que continúe una carrera que daba un salto cualitativo el año pasado gracias a la pasarela senior que acogió el Pazo de Merás, en la localidad asturiana de Tineo. “Ya tengo un poco de rodaje, pero sigo preparándome y me preocupo viendo videos; de cualquier forma, mi intención es participar y hacer amigos que luego mantienes, porque la verdad es que no veo a competencia ni envidias” en esa pasarela, confiesa.

Entre las cualidades que también llamaron la atención de los representantes de Rassim’s sobre Teresa, figuran su seriedad y responsabilidad. “Considero que lo hago bien, y la actitud cuante mucho, a parte de la belleza”, traslada a este diario. Por ahora, seguirá compaginando esta pasión con su trabajo en Ames.