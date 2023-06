Os principais concellos de Área deron o seu apoio ao Día do Orgullo LGTBIQ+ con actividades, lectura de manifestos, símbolos e adaptación do mobiliario urbano –como ocorreu en Ames con monolitos de acceso–, ás cores da bandeira multicor.

Deste xeito, a xornada comezaba na capital maiá a mediodía ca concentración dos munícipes e traballadores municipais na escalinata principal, encargándose de ler o texto o alcalde, Blas García; a concelleira de Benestar Social e Igualdade, Uxía García; e as concelleiras Escarlata Pampín e Oliva Agra. Nel avogaron por “alzar as voces e seguir mobilizándose por unha sociedade con menos odio, que erradique a violencia machista, con máis amor, respectando as diversas formas de amar en liberdade e con respecto da identidade de xénero e da orientación sexual”. Así mesmo, sinalouse que “nunha sociedade democrática é importante o respecto e a dignidade de tódalas persoas, a liberdade é dar visibilidade ás diversas expresións da sexualidade. É necesario celebrar o orgullo de quen somos e eliminar toda forma de discriminación”. A xornada completouse no Milladoiro con actividades infantís e un DJ para a mocidade, sempre co lema Ames a quen Ames, faino con orgullo.

Pola súa banda, o alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril, informou da serie de actividades que desde o Concello “humildemente e en tempo récord puxemos en marcha porque non podíamos deixar de conmemorar desde Arzúa o 28 de xuño, Día do Orgullo LGBT” explicou.

Baixo o lema Arzúa orgullosa e diversa, ademáis de engalanar a fachada do Concello de Arzúa coa bandeira LGBT, onte instalouse un posto informativo na Praza de Galiza, “a través do cal distribuimos diferente material para todas aquelas veciñas e veciños que queiran achegarse a recollelo e sumarse á celebración ” e. Ademais, o venres 30 de xuño, da man do FICBueu-Festival Internacional de Cinema de Bueu, a partir das 22.00 horas na Praza de Galiza proxectaranse diversas curtametraxes de temática LGBT.

También miembros de la Corporación de Lalín co alcalde á cabeza, José Crespo, colgaron en ventanas do consistorio banderas multicolor.

En Vimianzo, a Casa do Concello loce a bandeira arco iris, como símbolo da loita “entre todos e todas para construír unha sociedade mellor”, afirman. Pola súa banda, en Fisterra, o departamento de Servizos Sociais e Igualdade habilitadou un stand na Praza da Constitución na defensa da diversidade sexual na Praza da Constitución. Repartíronse camisetas ilustradas polos mozos e mozas de 4º da ESO o pasado ano. Ao encontro coa cidadanía acudiu a alcaldesa, Áurea Domínguez, e concelleiros do novo goberno municipal.

En Cee, a bandeira loce na Praza da Muller “co fin de darlle visibilidade á comunidade LGTBIQ+ e fomentar o respecto á diversidade sexual e de xénero hoxe e todos os días do ano. A diversidade é un valor e todas as persoas teñen liberdade para ser e sentir”, dicen dende o Concello.