Os alumnos do Instituto de Cacheiras (Teo) Sergio Castro Baliñas, Diego Guimeráns Guillén e Xavi Riomao Hernández, de 1º ESO, resultaron gañadores do XII Concurso Incubadora de Sondeos y Experimentos celebrado en Zaragoza do 27 ao 29 de xuño, co traballo Caldo de áreas na categoría de 1⁰ e 2⁰ ESO.

Foi o pasado día 9 de xuño, na facultade de matemáticas, onde recibiron o primeiro premio da súa categoría do XIII Concurso Incubadora de sondaxes e experimentos organizado por SGAPEIO. Durante o presente curso, neste IES organizouse un taller de estatística coordinado polo departamento de matemáticas no que se realizan traballos de investigación e experimentos eatatísticos. Presentáronse catro traballos ao concurso autonómico, resultando finalistas, Caldo de áreas, que foi gañador e, María Blanco Iglesias, Mateo Mata Millán e Montserrat Mayo Martínez, de 3º ESO, recibiron unha mención neste mesmo concurso, polo seu traballo A incógnita das panteras. Pero non se trata dun feito illado, pois nos cursos 18-19, 19-20, 20-21 o noso centro resultou gañador do Concurso de Incubadora de Sondaxes e Experimentos convocado pola SGAPEIO, recibindo tamén o primeiro premio nacional da SEIO no curso 20/21, polo que existe unha ampla experiencia no traballo de investigación estatística no IES de Cacheiras coa fin de amosar a súa aplicación social e utilidade na comprensión da vida cotiá.