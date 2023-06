A empresa Norgalicia Formigón S. L. asentarase no polígono de Vimianzo como adxudicataria de catro parcelas (4.773 metros cadrados) polo sistema de Dereito de Superficie, segundo infomaron a xerente da Sociedade Estatal Suelo Empresarial del Atlántico (SEA, Beatriz Sestayo, e a alcaldesa, Mónica Rodríguez. A empresa inaugurará a súa planta nun prazo de ano e medio co obxectivo de poder incrementar así a súa actividade actual. Desde a compañía subliñan as condicións óptimas do polígono para o desenvolvemento da súa produción e as opcións ofrecidas desde SEA.

Beatriz Sestayo lembrou que o sistema de Dereito de Superficie foi impulsado para mellorar a instalación de empresas en polígonos nos que SEA percibía menos actividade. Permite que as empresas se instalen aboando un canon de menos de 1.000 euros ao ano por parcela, coa posibilidade de descontar parcialmente esta cantidade se finalmente adquiren o terreo. Unha opción que xa permitiu sumar novas empresas a polígonos como o de Muros e Mondoñedo, posto que favorece a financiación durante o proceso de instalación nun parque empresarial. Este ano, SEA tamén adxudicou no polígono de Vimianzo outra parcela, de 837 metros cadrados, a un particular.