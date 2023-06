Cento trece praias e doce portos deportivos de Galicia locen este verán as bandeiras azuis cos que a Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) recoñece anualmente a areais e instalacións náuticas de todo o mundo en base a criterios de sostibilidade, accesibilidade e servizos. O litoral de Área acolle once praias e dous portos con ese distintivo, contribuíndo así a que Galicia se consolide entre as tres comunidades españolas con maior número de bandeiras azuis nas súas praias, só superabada por Valencia (135) e Andalucía (127). No ámbito de Área destaca a Costa da Morte con dez bandeiras que ondean nos areais de Caión (A Laracha); Arou (Camariñas); Pedra do Sal, Razo e Saíñas (Carballo); O Ézaro (Dumbría); Laxe (Laxe); A Ermida, Balarés e O Osmo (Ponteceso).

En Barbanza, contan con este distintivo a praia de de Coroso (Ribeira) e os portos do Club Náutico Boiro -Marina Cabo de Cruz e o Real Club Náutico de Portosín.

Cómpre subliñar que as praias carballesas de Pedra do Sal, Baldaio-Saíñas e Razo contan ademais cos certificados ISO 14001:2015, vixente ata outubro, e EMAS (Certificado do Esquema Europeo de Ecoxestión e Auditoría), que implican un compromiso coa prevención da contaminación, a mellora continua do areal, a xestión de residuos e a atención aos usuarios e usuarias. A calidade ambiental e a excelencia na prestación dos servizos son os eixos arredor dos que xira a acción do Concello de Carballo.

Cabo de Cruz

O delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, participou este xoves, no izado da bandeira azul no náutico boirense, na compaña do alcalde en funcións, José Ramón Romero, e directivos do club. Subliñou que “unha de cada cinco praias” con este distintivo en España é galega. Por provincias, Pontevedra concentra o maior número (58 areais e 6 instalacións portuarias), seguida de A Coruña (37 praias e 5 portos) e Lugo (18 areais e unha instalación náutica).

Resaltou que conseguir e manter estes galardóns é un traballo conxunto entre as administracións e subliñou a importancia que teñen estes distintivos como reclamo turístico. “Nun mundo onde o turista sempre busca máis información á hora de elixir unha praia ou onde pasar as vacacións é moi importante contar con indicios fiables como son as bandeiras azuis”, indicou Trenor.

Incidiu en que acadar esta distinción supón “un esforzo para cumprir cos criterios rigorosos do proceso, pero merece a pena porque os beneficios son importantes”. Asemade salientou que este tipo de recoñecementos permiten consolidar á nosa comunidade como “un destino seguro e sostible. Galicia está de moda e debemos traballar para que isto se manteña no tempo”, rematou.

Sinalar que esta distinción tamén avala a calidade de 14 centros azuis (aulas do mar ou da natureza) de Galicia, polos servizos que ofrecen aos visitantes. Deles, tres están na Costa da Morte: o centro de visitantes do faro Vilán, de Camariñas, que xestiona a Asociación de Empresarios e de Promoción Turística; o Museo Man de Camelle (Camariñas); e o Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte, situado en Golmar (A Laracha).

Sendeiros

Asemade, Galicia é a comunidade autónoma con máis sendeiros azuis, un galardón outorgado tamén pola Adeac. Entre os 35 itinerarios galegos galardoados este ano, catro sitúanse en municipios de Área, tres deles na Costa da Morte e un en Barbanza. En Carballo recibiu este distintivo a Senda do Mar Razo-Baldaio, un itinerario de 5,5 quilómetros de lonxitude que une o porto de Razo co espazo natural de Baldaio pasando polas praias que ano tras ano veñen revalidando a bandeira azul. Tamén foron distinguidos o Sendeiro de Saldoiro de Caión (A Laracha), a Ruta Litoral de Camariñas, e o Sendeiro Litoral de Coroso - Río Azor, de Ribeira.