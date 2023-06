A Denominación de Orixe Ribeiro repartiu os premios anuais na súa décimo segunda gala celebrada en Ourense e un dos galardóns recaeu na Vinoteca Tucho, de Ribeira, que foi distinguida como a Mellor Tenda Especializada. Unha distinción que recolleu Tucho Sampedro, xerente e impulsor da vinoteca na que os mellores viños do Ribeiro e doutras denominacións se serven “con moito cariño e ilusión”, afirma. Vinculado ao mundo vinícola dende hai máis de 35 anos, Tucho confesa ser un entusiasta da súa profesión e do mundo da gastronomía, “e por iso manteño a mesma ilusión do primeiro día que comezei a traballar”.

Di sentirse moi agradecido polo premio que lle outorga a D. O Ribeiro, ao tempo que subliña a calidade que avala actualmente a este viños. “Cada día véndese máis Ribeiro. A aposta polos variedades autóctonas, que foran abandonadas, fixo que mellorase moito en calidade”. Ademais de representar a catro adegas, na súa vinoteca serven máis de trinta marcas de viños do Ribeiro. Tucho Sampedro recibiu o premio de mans do tenente de alcalde do Concello de Ourense, Armando Ojea, que, cousas do destino, “ademais é cliente da vinoteca e veranea en Ribeira”, sinala. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda; o conselleiro do Medio Rural, José González; e o presidente do Consello Regulador da D. O. Ribeiro, Juan Manuel Casares, presidiron a gala, na que tamén recibiron premios Manuel Juliá, director de Fenavin; a sumiller María José Huertas, Nariz de Ouro e responsable da adega de La Terraza del Casino; a revista La Alacena Roja; os viticultores Delfina Alén e Cristián Vázquez; a Festa da Istoria de Ribadavia; os establecementos O’Colmear, de Pereiro de Aguiar, e Sibarita Bar & Shop, de Vigo. Os viños gañadores da cata oficial foron Juan Míguez El Godello, como Mellor Branco Adega; Alberte, Mellor Tinto Adega; Gran Gandarela, Mellor Branco Colleiteiro; e Viña Carpazal, como Mellor Tinto Colleiteiro.