Os axentes da Policía Local procederon ao desaloxo do primeiro piso dun edificio no municipio coruñés de Ames por mor dun lume orixinado no baño dun establecemento hostaleiro. O operativo de extinción activouse ás 23,15 horas deste venres tras a chamada ao 112 Galicia dun particular que alertaba dun incendio no interior dun restaurante localizado na Praza de Manuel Murguía, na parroquia de Biduído.

Ao lugar acudiron os efectivos do GES de Brión, que lograron controlar o lume iniciado no baño do local. O incendio provocou danos nun moble que almacenaba produtos de limpeza. Até o lugar tamén acudiron os efectivos de Protección Civil de Ames para prestar colaboración aos equipos de extinción. Tamén foron informados os profesionais do equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aínda que, finalmente, non foi necesaria a súa intervención. Incendio no paseo marítimo da Coruña Por outra banda, os Bombeiros da Coruña tiveron que intervir na madrugada deste sábado para atallar un lume que consumiu por completo unha caseta de madeira situada no paseo marítimo da cidade herculina. Os feitos tiveron lugar ás 05,45 diante da fonte dos surfeiros. A intervención dos membros do Servizo de Prevención Extinción de Incendio e Salvamento foi suficiente para controlar a situación. Foi un particular quen deu aviso ao 112 para informar dos feitos e, a partir de aí, ademais dos bombeiros, pasouse aviso tamén á Policía Local e aos voluntarios da Agrupación de Protección Civil da Coruña.