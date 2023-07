Baixo o lema Axúdanos a debuxar o seu sorriso, a primeira cea solidaria Obral Social Pediatría & Concello de Ames xuntou na noite do venres a un cento de persoas no Pazo da Pegregrina de Bertamiráns. Un encontro solidario organizado pola Xuntanza de Empresarios de Ames, Obra Social Pediatría e Albarín catering e eventos, co apoio do Concello amiense, que tivo como principal obxectivo recadar fondos para contribuír á investigación sanitaria e ao incremento da calidade asistencial dos pacientes pediátricos do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Bea López, xerente de Xuntanza dos Empresarios de Ames, valorou “positivamente” a resposta da cidadanía a esta primeira chamada solidaria cos máis pequenos. “A data coincidiu con outras celebracións e co comezo das vacacións de moitas familias, e iso impediu que asistise máis xente, pero estamos satisfeitos para ser a primeira vez”, dixo. “A idea é darlle continuidade no futuro, e agardamos que nas vindeiras edicións o número de participantes sexa maior”, engadiu. Lembra que, dende o colectivo empresarial, “colaboramos tamén con outras entidades e causas sociais que demandan o noso apoio, e así o seguiremos facendo sempre que poidamos”. Os asistentes a esta primeira cea, ademais de gozar dunha amena velada, aportaron o seu gran solidario a esta noble causa a través do pago de 30 euros polo menú de adultos e 15 € polo dos rapaces e rapazas de entre seis e doce anos. Os máis pequenos poideron asistir de xeito gratuíto. Deses importes, 5 euros por cada prato correspondían ao donativo que será destinado a programas de investigación e plans de calidade asistencial no Clínico compostelán. Ao recadado na cea haberá que engadirlle o aportado a través da Fila Cero, unha contía “que polo momento descoñecemos a canto ascende, ata que o luns fagamos reconto do ingresado nas contas habilitadas para tal fin”, sinalou Bea López. Entre os asistintes á cea estaban o alcalde de Ames, Blas García, e o investigador e xefe de Pediatría do CHUS, Federico Martinón Torres.