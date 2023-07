Vimianzo retrocedeu no tempo para lembrar, dun xeito lúdico, as revoltas dos Irmandiños do ano 1467 da man do Asalto ao Castelo, unha Festa de Interese Turístico de Galicia que acadou a súa vixésimo sexta edición. Gastronomía, teatro, espectáculos, deportes, artesanía e moita música foron os protagonistas.

Na noite do venres, o foso do castelo vimiancés viviu unha noite meiga, que comezou coa celebración dun novo Enlace Irmandiño e ca décimo segunda Cea Medieval. Nun recinto ateigado, os participantes, ademais de degustar un xantar de época, gozaron do espectáculo do Bufón Dani Blanco, dos malabares Américo e de Cé Orquestra Pantasma. A velada rematou cuns animados e concorridos concertos a cargo de De Vacas e Monoulious Dop.

Sen tempo para volver ao presente, a Praza do Concello encheuse dende primeira hora do sábado de artesanía, con motivo da XI Feira Artesanal, xogos, obradoiros e espectáculos artísticos itinerantes. Javi Sampedro e Suso Quinito convidaron a veciños e visitantes a participar de Uma viagem musicada pela Histórida da Lingua Galega, mentres que Terra Morena interpretou o Cantar de Zeca Afonso e o grupo Cantos de Taberna percorreru as rúas da localidade cunha Mestura Fol.

Os máis pequenos armáronse de valor e forza para protagonizar pola tarde o xa tradicional Asaltiño. Logo da irrupción da hoste dos Moscoso, as tropas concentráronse na Praza Castelao, desde onde comezaron a súa marcha para atacar o castelo.

A súa victoria deu paso a unha nova viaxe no tempo a través dunha historia dramatizada da fortaleza no patio de armas. Foi a antesala da gran noite do Asalto ao Castelo, que comezou coa sétima concentración das Irmandades Parroquiais, o pregón e o izado da Bandeira Irmandiña. O grupo Tanxugueiras puxo a música previa a outra exitosa noite na que os Irmandiños volveron impoñerse aos señores feudais. Unha vitoria celebrada cos concertos de Huntza, Lamatumbá e Festicultores.

Mentres en Vimianzo revivían a súa historia, na fin da Terra o festival Fisterra Blues Experience encheu de música as rúas e espazos públicos da vila do Cristo. A xornada do sábado comezou cun roteiro sonoro fisterrán guiado por Xurxo Souto, que deu paso ás actuacións de Rapacollon’s Big Band, Brass Atlantic, Adrián Costa e Maquineto, Luke Winslow-ki, Migui Terbutalino, Zeltia Peter, Debajodel Apalmera & Valiente, Lois Pérez, Carlos Santiago, Madame Bird, Mojo Mantra e Alexis Evans, entre outros.

Pola súa banda, en Carballo oito grupos amenizaron o Rockin, un festival de música alternativa, no que actuaron Al Dual e Crudo Pimento, Tu futura ex mujer, To-Xo, Las Odio, Niña Coyote eta Chico Tornado, Guadalupe Plata e The Brosas.