Un novo estudo da Asociación Vieiro, elaborado a partir dunha enquisa entre 750 estudantes dos centros educativos de secundaria de Carballo con idades comprendidas entre os 11 e 16 anos, confirma que máis dun 18% dos mozos e mozas pasan diante dunha pantalla dixital entre 3 e 5 horas diarias de luns a xoves, porcentaxe que se eleva por enriba do 45% nas fins de semana. Unha práctica que o 8% leva ao extremo, afirmando que pasan máis de 14 horas diarias facendo uso da tablet ou do móbil, os dous dipositivos máis empregados polos entrevistados.

A educadora social de Vieiro, Miriam Barreiro, sinala que se debe ter en conta que as horas recomendadas polos expertos para esta etapa evolutiva non deben superar asdúas horas “e hai que ter en conta que os estudantes están toda a mañá nos centros educativos, polo que os datos do estudo son, cando menos, significativos”. Cualifica de “preocupantes” as porcentaxes que se rexistran en determinadas franxas horarias, “reflexando un uso abusivo das novas tecnoloxías da información e a comunicación”.

Os mozos e mozas entrevistados afirmaron ocupar o seu tempo de lecer con algún tipo de dispositivo electrónico, sendo a tablet o que máis utiizan, xa que dende este dispositivo acceden a numerosos contidos, xogos, internet e redes sociais como TikTok, Youtube, Instagram e WhatsApp, que son as máis empregadas polos adolescentes.

Outros dos dispositivos máis empregados son, por orden de preferencia: móbil, videoconsola, ordenador e televisión. A maior parte utilízanos para xogar a diferentes tipos de xogos, entre os que destaca Fortniete, “moi estendido entre os adolescentes e tamén entre os máis pequenos”, sinalan dende Vieiro, que alertan que “se trata dun xogo moi adictivo que ademais pode desacargarse gratuitamente desde múltiples plataformas”.

Outros dos xogos que espertan o interese dos adolescentes son a plataforma Roblox; Fifa (fútbol) e Stumble guys; Minecraft e o GTA, que mestura varios estilos de xogo, “nada recomendado polas escenas de violencia”, subliñan.

A educadora social de Vieiro sinala ademáis que algúns dos referidos xogos “non son recomendados para estas idades, xa que están indicados para maiores de 18 anos, segundo o código PEGI”. Os estudantes tamén foron preguntados sobre as apostas, e un 4,8% afirmou realizar apostas deportivas”.

Os profesionais de Vieiro apelan á responsabilidade das familias na adquisición e control dos videoxogos nos que ocupan o tempo de ocio os menores, e aconsellan “prestar especial atención ás idades recomendadas e aos contidos”.

Así, sinalan que aínda que hoxe en día, desde que nacen, os rapaces son consumidores de pantallas: televisión, tablet, ordenador, teléfono móbil ou consolas, “necesitan límites, xa que un consumo excesivo ou inaxeitado pode afectar negativamente tanto á súa saúde como ao seu desenvolvemento persoal e escolar”. Fan un chamamento a un uso axeitado e responsable destes dispositivos porque “as potencialidades son infinitas e os riscos evitables”.