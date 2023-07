As festas do verán de Boiro deron comezo este venres co pregón dos representantes do tecido cultural do municipio. A xornalista e reporteira da TVG Noelia Rey foi a encargada de presentar ás persoas que foron compartindo as súas experiencias e impresións de seren nomeadas Reis e Raíñas das Festas.

Así, por exemplo, Gus Romero falou dos seus inicios na Escola de Música de Boiro e do que iso supuxo no seu futuro profesional como mestre de música; a cantante Sonia Lebedinsky, boirense de adopción, resaltou a importancia da cultura que fai a propia xente na vila; e Sabela King falou da importancia da educación e a cultura dende a infancia.

Este último ano foi especialmente significativo na escrita, con moitas mulleres escritoras que publicaron libros. Diso falaron Mila Torrado e Fran López Cierto, que acaban de publicar xuntos un libro. Interviñeron tamén Marta Ríos, actriz formada dende a base, dende a propia escola en Boiro; Sara Hermo, profesional do audiovisual formada nesa escola do cine que é Olloboi; e Adriana C. Tarela, unha desas moitas persoas que se dedican á produción cultural.

Máis de 40 representantes do tecido cultural boirense recibiron as súas bandas identificativas de Reis e Raíñas das festas, e un coche descapotable serviu de photocall.

A festa continuou pola noite co concerto de Familia Caamagno, a actuación da orquestra La Principal e a Remember Fest do colectivo Peñas Boiro no Parque da Cachada.

Neste último lugar celebrouse na mañá deste sábado, baixo un sol de xustiza, a escenificación da antiga tradición agrícola da malla do centeo, unha das principais actividades das festas do verán de Boiro.

Dende hai xa trece anos, uns corenta veciños de varias aldeas (Mosquete, Coroño, Runs, Bermo...) manteñen viva esa tradición da que xa só os de máis idade se lembran.

“Antes, moitos traballos do campo facíanse en grupo, entre os veciños, e despois comíase, bailábase e cantábase. Agora, tarefas como a malla xa non se fan a man; unha soa máquina encárgase de facer todo o proceso”, explica Jesús Romero Ruiz, presidente da asociación Abruñeira.

Foi esta entidade a que recuperou a escenificación da malla do centeo que xa figuraba no programa das festas do século pasado (antes facíase diante do consistorio) pero que levaba máis de dúas décadas aparcada.

Onte, as malles (como se chama ós paus articulados cos que os homes mallaban o centeo) volveron facer tremer o chan do Parque da Cachada ante a atenta ollada de centos de curiosos. Cada un ten o seu papel. Para as mulleres reservábase a parte estratéxica: protexían do vento a semente mallada cunha tea, barríana con escobas de xestas, cribábana nas peneiras... Maiores e pequenos sumáronse onte a esta festa do campo, entre eles Leo, de 5 anos, e Sofía, de 2.

A programación das festas continúa hoxe coas actuacións de Ar de Loureda (alborada ás 10.00 horas); Fanfarria Bregadiers (ó mediodía polas rúas da vila); The Cuncas (ás 13.30 na rúa peonil); Banda de Música de Boiro (ás 19.00 na praza do centro social); Trobeiros da Ponte (ás 20.00 na mesma praza); e The Amy Winehouse Band, a banda orixinal da desaparecida cantante británica (ás 22.00 horas na Praza de A Negral).

Á medianoite haberá fogos de artificio na praia de Barraña e un espectáculo piromusical e de danza a cargo das agrupacións de ballet e baile tradicional do municipio. Á unha da madrugada terá lugar a actuación da orquestra New York na Praza de Galicia. Mañá luns será a Festa das Peñas, ó mediodía na Cachada. O martes a verbena estará amenizada pola orquestra París de Noia e o grupo Broken Peach. O mércores será o concerto de pago de Camela e haberá verbena coa orquestra Panorama.