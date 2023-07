O Concello de Ames, a través da concellería de Educación, publicou no Boletín Oficial da Provincia (BOP) a convocatoria de axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado do segundo ciclo de Educación Infantil (curso 2022-2023). O prazo de presentación de solicitudes empezou o 30 de xuño e remata o 31 de xullo.

A contía máxima destinada a esta convocatoria ascende a 7.500 €, sendo de 120 € o importe máximo concedido por cada nena ou neno. Esta liña está dirixida aos pais, nais ou titores legais dos nenos e nenas matriculados no curso escolar 2022/2023 nun centro de ensino sostido con fondos públicos, no nivel de Educación Infantil (segunda etapa, de tres a cinco anos). Estas bolsas permitirán financiar os gastos efectuados desde o 1 de xullo de 2022 e o día en que finalice o prazo de presentación de solicitudes (31 de xullo de 2023).

As unidades familiares solicitantes deberán estar empadroadas e residir de maneira efectiva no concello de Ames no momento da solicitude. Outro dos requisitos que se debe cumprir é que as nenas e nenos para os que se solicita a axuda deben estar matriculados no curso escolar 2022/2023 en centros de ensino sostidos con fondos públicos, no segundo ciclo de Educación Infantil. Así mesmo, a renda per cápita da unidade familiar, computando os ingresos percibidos por todos os seus integrantes no exercicio fiscal 2021, non pode ser superior ao 100% do IPREM anual con pagas extraordinarias.

Para a determinación da renda per cápita sumaranse os ingresos anuais de todos os membros da unidade familiar maiores de idade, e dividirase entre o número de membros que a formen.

As solicitudes poden presentarse no rexistro telemático, a través da sede electrónica ou nas oficinas de asistencia en materia de rexistro do Concello, situadas na casa consistorial, en Bertamiráns, e na oficina municipal do Milladoiro.