La conductora que mató a dos jóvenes en Palmeira en 2019 ha alegado este lunes que no era consciente del riesgo que implicaban sus actos porque iba bajo los efectos del alcohol y el consumo de fármacos en un momento en que, según ha dicho, huía de malos tratos y había tenido dos intentos de suicidio.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha acogido la vista de apelación contra la condena a doce años y seis meses de cárcel por dos delitos de homicidio doloso, en concurso con un delito contra la seguridad vial.

Los hechos, según la sentencia, ocurrieron sobre las 18:35 horas del 5 de mayo de 2019, cuando la apelante conducía un vehículo entre Padrón y Ribeira y, a la altura de Palmeira, al tomar una curva a la derecha, invadió el carril de sentido contrario y chocó frontalmente contra otro coche en el que viajaban un hombre y una mujer, que murieron por el impacto.

La mujer circulaba a unos 130 kilómetros por hora en una zona en la que el límite de velocidad era de 70 kilómetros por hora y bajo los efectos del alcohol y de fármacos antidepresivos y antipsicóticos.

En su intervención final, entre lágrimas, la apelante ha pedido "perdón a la familia" de las víctimas y ha relatado que tuvo "que escapar" porque el que entonces era su pareja la "maltrataba" junto a sus hijos.

"Fui al psiquiatra porque me intenté suicidar dos veces", ha añadido y ha enviado un último mensaje al tribunal: "Si tienen que castigarme lo entiendo", ha concluido.

En la apelación, la defensa ha sostenido que se aplicaron mal varias circunstancias atenuantes o incluso eximentes completas de la responsabilidad penal, mientras que la Fiscalía y la acusación particular consideran que el fallo es adecuado.

Para la defensa existe una "contradicción" al considerar el jurado que "tenía plena capacidad para entender lo que estaba haciendo", pero que también tenía una "afectación intensa" de las capacidades para conducir.

"No podemos entender cómo por esta vía se llega a la calificación de homicidio doloso", ha defendido esta parte, que también ha asegurado que todos los casos similares acaban por la vía del homicidio por imprudencia.

Por ello, ha demandado que se considere que la condenada no era consciente de sus actos, por lo que no era penalmente responsable, o al menos se considere un atenuante, mientras que añade además la atenuante de dilaciones indebidas al tratarse de un caso de 2019 y, asimismo, demanda que se rebaje de homicidio doloso a homicidio por imprudencia.

La Fiscalía, en cambio, ha mantenido que "a pesar de estar bajo ese estado de esta situación, eso no afecta en ningún momento a su capacidad de comprensión para entender lo que estaba haciendo".

"No estaba en condiciones de conducir, pero no tenía limitada la capacidad de comprensión de las consecuencias de sus actos", ha afirmado, y ha añadido que, según el jurado, sabía de los riesgos de invadir el carril contrario y circular a velocidad excesiva, por lo que no ve contradicción, una tesis que ha suscrito la acusación particular.