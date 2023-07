Como sucedera no ano 1467, o Asalto ao Castelo de Vimianzo saldouse cunha nova vitoria das tropas irmadiñas diante dos señores feudais, que non puideron opoñer resistencia aos milleiros de persoas que ao berro de Lume!!! botaron abaixo a porta da fortaleza da capital de Soneira valéndose dun gran ariete.

Unha noite máxica na que os asistentes puideron gozar dunha viaxe no tempo. A luz das antorchas iluminou o camiño cara a vitoria das tropas irmandiñas, que previamente foron arengadas nun multitudinario concerto de Tanxugueiras.

A derrota dos señores feudais foi celebrada con máis música, nunha velada animada por Huntza, Lamatubmá e Festicultores. Como colofón á cita coa Historia, o domingo houbo visitas guiadas e teatralizadas ao castelo vimiancés, da man dos Quinquilláns. O grupo Medio Quinhón puxo o broche festivo na sesión vermú celebrada na Praza de Castelao.

O domingo foi tamén xornada de despedida en Carballo, onde clausuraron o San Xoán 2023 coa tradicional Festa do Bosque, un encontro interxeracional no que cada ano se dan cita á beira do río Anllóns centos de familias carballesas. A celebración comezou cunha sesión vermú amenizada polo grupo Os Revenidos. Pola tarde celebrouse o Concurso de Sobremesas Caseiras (doces ou salgadas). Houbo dous premios: un para a máis saborosa e outro para a mellor presentada, parámetros que foron valorados por un xurado constituído por cinco persoas elixidas ao azar entre o público asistente á festa.

Outra das grandes citas da Festa do Bosque foi a tradicional Baixada de Barcos de Papel polo Anllóns, que este ano acadou a súa 107 edición. Para motivar e recoñecer o esforzo dos participantes establecéronse varios premios. O propietario da embarcación máis orixinal foi agasallado cun bono-regalo dun xeado semanal durante un ano, e o segundo clasificado recibiu 100 euros e un agasallo sorpresa.

Pola súa banda, o patrón do barco máis veloz recibiu un lote de libros e agasallos valorados en 150 euros. O segundo clasificado levou unha tableta de sete polgadas e o terceiro, unha torta pesonalizada. Todos os participantes recibiron un recordo da Festa do Bosque.

E na fin da Terra puxeron fin o domingo ao festival Fisterra Blues Experience. Adrián Costa e o seu Maquineto amenizaron unha volta polo Atlántico no #BluesABordo dos Cruceros Fisterra, e o resto da xornada desenvolveuse no faro cun irreverente show poético-musical das Aldaolado, a furia incontrolable dos Malabesta e a jam session #ConeciónsAtlánticas, protagonizada polo guitarrista gipsy-jazzero David Regueiro Music e a arraigada violinista Mónica Acevedo.