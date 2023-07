A Ría de Muros e Noia volverá a mobilizarse contra os vertidos da mina de San Finx Demandan que a Xunta revoque a autorización de vertidos por vulneración do condicionado de ter finalizadas as obras en catro meses e alertan sobre a insolvencia da empresa mineira australiana A protesta na propia mina incluirá un enterro simbólico dos productos da ría, unha degustación e un concerto a cargo do grupo musical Barahúnda