La población de Ames creció en una década casi el triple que la del conjunto de la comarca

La sangría demográfica no da tregua a Galicia. La comunidad pierde población año a año y su censo de habitantes revela el creciente envejecimiento de una pirámide poblacional que la baja tasa de natalidad no logra revertir. Según datos del Instituto Galego de Estatística, en diez años perdieron población 273 de los 313 concellos galegos, es decir, casi nueve de cada diez. Pero en medio de este desalentador panorama, hay ayuntamientos que logran atraer residentes, como Ames y Brión, que lideran el aumento de población en la comarca de Santiago. Entre 2011 y 2021, los seis municipios que conforman la comarca compostelana, con la capital gallega a la cabeza, vieron incrementada su población en un 3,4% de media, al pasar de 164.010 habitantes a 169.741. Sin embargo, ni todos ellos ganaron vecinos en ese periodo ni los que subieron lo hicieron al mismo ritmo.

El concello de Ames, uno de los milagros demográficos de Galicia, lidera el crecimiento poblacional en la comarca, al anotarse una subida del 10% y pasar de 29.106 vecinos a 32.062. Es uno de los 40 concellos gallegos que han ganado población en la última década. A su favor juegan su proximidad a Santiago y una apuesta decidida por la construcción de viviendas y la dotación de servicios que lo han convertido en uno de los concellos más jóvenes de la comunidad. En total, cuenta con 8.556 menores de entre 0 y 9 años, lo que supone el 26,6% de la población total. De 0 a 4 años son 1.447, si bien la cifra ha descendido un 30% desde 2011, cuando en esa franja de edad se contabilizaban 2.002 menores. Por lo que respecta a los niños de entre 5 y 9 años, suman 1.820, frente a los 1.769 de 2011 y los 1.067 que residían en el municipio en el año 2001, lo que supone un 42% más en 20 años.

Pero, ¿tiene posibilidades de seguir creciendo Ames? Su alcalde, Blas García (PSOE), está convencido de que sí y pone como ejemplo las posibilidades que tiene todavía O Milladoiro, la localidad más densamente poblada del municipio. “Alí contamos cun solo, nas proximidades da igrexa nova e do instituto, onde se poden construír aínda 900 vivendas”, explica, lo que podría suponer la llegada de unos 1.800 nuevos vecinos. El gran reto, dice García, será ampliar los servicios que necesita una población que no deja de crecer. “Este será o mandato dos servizos novos”, señala. El complejo deportivo de O Milladoiro, un centro multifuncional y un nuevo polideportivo municipal en Bertamiráns serán algunas de las obras prioritarias para el Ejecutivo amiense. Otro proyecto importante es el de la cocina central única que funcionará en Bertamiráns para dar servicio a los comedores de los centros educativos de la localidad.

Otro de los concellos que en su día fue motor demográfico en la comarca es Teo. Entre 2001 y 2011 pasó de 15.476 a 18.472 habitantes, un ritmo de crecimiento que se estancó en los últimos diez años, en los que el municipio apenas incrementó su población en un 2%, hasta los 18.846 habitantes. Esa es, precisamente, una de las principales preocupaciones del nuevo Gobierno local, que encabeza Lucía Calvo (PP). La regidora señala que una de las prioridades que se marca es “superar os 20.000 habitantes”. Para conseguirlo, Calvo cree que es imprescindible “desenvolver o polígono industrial” y promover la construcción de vivienda pública. “Temos unha situación e un patrimonio natural e arquitectónico privilexiados, pero hai moito que facer para conseguir que a xente queira vir vivir aquí”, afirma. La regidora se propone “fuxir do feísmo” y poner en marcha medidas efectivas para que los residentes den el paso de empadronarse en el municipio.

Si Ames crece a toda velocidad y Teo se mantiene más o menos estable, Val do Dubra se sitúa a la cabeza de los concellos de la comarca que más población pierde, un 10% en diez años, al pasar de los 4.221 vecinos en 2011 a 3.845 una década después. En 20 años, el número de vecinos ha caído un 20%, lo que preocupa enormemente al nuevo alcalde, Diego Luis Díaz (PSOE). “É, por suposto, un dos temas que está na axenda do Goberno e de toda a corporación”, dice, pero apunta otra preocupación a la par: “a perda de peso comercial e de empresas, que foi parella ao descenso de poboación”. El regidor cree que lo más urgente ahora mismo es apostar por “fixar poboación” para que los vecinos de Val do Dubra se queden a vivir en la localidad. Para ello, la receta es clara: más servicios, como “un bo saneamento, programas de conciliación e internet de calidade”.

No es el único concello de la comarca que pierde población. También Boqueixón retrocede, aunque menos, un 6%, mientras que Vedra se mantiene en torno a los 5.000 habitantes. Santiago subió un 2,5% y Brión ganó un 8% más de vecinos, al pasar de 6.233 a 7.956.