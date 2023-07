O delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, acompañado polo alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, visitou os petróglifos A Gurita I e de Outeiro da Pedra Bicuda e as mámoas de Montemuíño localizadas en terreos da comunidade de montes de Baroña en Porto do Son. Definiu os xacementos como uns dos máis importantes de Galicia debido á súa gran riqueza e boa conservación. Destacou que as actuacións levadas a cabo nos enclaves arqueolóxicos contribúen a dar a coñecer e poñer en valor o rico patrimonio co que conta Galicia.

Comezaron xa as labores de limpeza e control arqueolóxico das mámoas de Montemuíño, que contarán con visitas guiadas. Esta intervención consiste na limpeza do mato, árbores e retirada da biomasa e a limpeza integral da mámoa 1. A actuación contempla tamén a documentación audiovisual da intervención, accións de difusión, deseño e control da restitución volumétrica do monumento e a realización dunha memoria técnica. Os referidos traballos supuxeron un investimento de 32.400 euros.