Se algunha festa hai con capacidade para superar as dificultades que se lle poñan por diante esa é a Rapa das Bestas de Sabucedo, que a partir de mañá e ata o vindeiro luns encherá esta pequena aldea do concello da Estrada de milleiros de persoas ávidas de gozar dun dos espectáculos máis fascinantes de cantos se poden ver no verán en Galicia. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, lembraba onte, na presentación oficial da celebración, que tivo lugar na Cidade da Cultura, en Santiago, que a Rapa “naceu dunha peste e superou todos os atrancos que foron xurdindo no camiño”. Neste 2023 os obstáculos teñen a forma dos aeroxeradores dos parques eólicos da contorna, pero, en palabras do secretario xeral, “sempre haberá unha fórmula de consenso para que as bestas poidan seguir vivindo en liberdade”.

E é que esa é a prioridade da Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo. O seu presidente, Paulo Vicente Monteagudo, anunciaba que a deste ano será a edición “máis reivindicativa e combativa” da festa, para denunciar “a proliferación de parques eólicos nos montes da contorna”. Monteagudo incidía na importancia de preservar unha celebración “única” e aseguraba que seguirán traballando para facerlle fronte “á ameaza que as eléctricas están a supoñer para o territorio, a tradición, o patrimonio, a natureza e os animais”. “Queremos que o gando viva ceibe, libre e bravo, como foi toda a vida; un gando que se fai forte fronte á adversidade”, apuntaba, para seguidamente pedirlle ás administracións “que dean un paso adiante” non para defender “o mantemento do folclore”, senón “a nosa propia esencia”. “Isto non é unha verbena. O fundamental son as bestas”, dixo. Ecologistas lanzan una batalla judicial contra 30 parques eólicos en Galicia tras la "victoria" de Campelo Os organizadores confían en que entre mañá e o luns unhas 15.000 persoas se acheguen a Sabucedo, onde durante todo o ano apenas viven medio cento de veciños, para gozar dun completo programa de actividades protagonizado polo ancestral espectáculo que recrea a loita entre a besta e o home. Como é habitual, nesta edición celebraranse tres rapas no curro: a primeira, o sábado ás 19.00 horas, para a que xa non quedan entradas dispoñibles; a segunda, o domingo ás 12.00 horas; e a terceira, o luns ás 12.00 horas. Para estas dúas aínda poden mercarse entradas a través da web rapadasbestas.gal. Pero a Rapa das Bestas irá moito máis aló desa danza subxugante entre cabalos e aloitadores. Haberá verbenas populares e actuacións musicais a cargo de case unha vintena de grupos. E tamén espectáculos de artistas de animación, exposicións nas rúas da aldea e no curro vello e visitas guiadas pola Ruta dos Muíños de Sabucedo. Dende o Concello da Estrada, o responsable de Cultura, Juan Constenla, lembraba que a Rapa de Sabucedo, declarada Festa de Interese Turístico Internacional en 2007, é “o principal referente turístico e a celebración que pon á localidade no mapa rexional, nacional e internacional”. Así o confirma o elevado número de medios de comunicación que xa están acreditados para seguir a festa: a día de hoxe, 103 profesionais de seis países, entre fotógrafos, xornalistas, reporteiros de televisión ou documentalistas. O concelleiro recoñeceu que tamén o goberno local está preocupado polas consecuencias que poden ter sobre a celebración os parques eólicos proxectados na zona. E, neste sentido, anunciou que o Concello está compilando a documentación necesaria para solicitar a declaración da Rapa das Bestas de Sabucedo como Ben de Interese Cultural (BIC) de carácter inmaterial, o que, segundo dixo, “nos permitiría ter un maior grao de protección sobre esta forma de vivir e manter vivo este legado”. Un obxectivo ao que expresaba o seu apoio o propio secretario xeral de Política Lingüística. “Isto ten que ser un BIC en toda regra”, dixo. A organización, á que lle deu a benvida a directora-xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, agradeceu tamén a colaboración de patrocinadores e colaboradores, como Abanca, Estrella Galicia, Helvetia ou Rei Zentolo.