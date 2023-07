A empresa Ogmios Proyecto S.L. acaba de iniciar as obras de ampliación do complexo polideportivo da Fieiteira, en Ribeira, a través da construción dun módulo cuberto de atletismo. Os traballos comezaron coa preceptiva acta de replanteo e a instalación das vallas delimitadoras da zona onde se realizará a intervención. A actuación (para a que se presentaran sete ofertas) conta cun orzamento de 2.274.800 euros e un prazo de execución de doce meses. A intención desta obra, que está cofinanciada pola Secretaría Xeral para o Deporte e o Concello de Ribeira, radica en construír un pavillón que albergará unha zona de adestramento cuberta para atletismo mediante un módulo que conta con pista de cinco rúas; zona de saltos e de lanzamentos; espazos para ximnasio; sala de musculación e actividades de tecnificación para a práctica do taekwondo; e novos vestiarios, aseos e duchas e o seu correspondente equipamento. Ademais, acometeranse as reformas necesarias en materia de accesibilidade e para posibilitar o acceso ao primeiro andar.

As obras xa se licitaran en 2021 en 900.000 euros e en 2022 en 1,3 millóns de euros, e daquela quedaran desertas debido ao progresivo encarecemeento dos materiais de construción.