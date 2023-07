A praia fluvial de Tapia acollerá hoxe a inauguración dunha nova edición dos Seráns de Ames, un programa que durante os meses de xullo e agosto levará doce actividades ás parroquias de Tapia e Bugallido. A primeira xornada dará comezo ás 19.30 horas, con pregón que correrá a cargo de Josito Porto, actor e veciño amesán, e coa actuación do coro Son Elas.

As doce actividades que conforman o programa desenvolveranse todos os xoves dos meses de xullo e agosto, case sempre ás 19.30 horas.

O xoves 13 será a quenda de Bugallido, ata onde se desprazará A banda do verán co seu espectáculo musical A danza do verán. Trátase dun concerto pensado para público infantil. Xa o xoves 20 terá lugar en Tapia a actuación de Pablo Balseiro & Los Cascarillas. Para pechar o mes, haberá dobre sesión do ciclo Narradores no serán, con Quico Cadaval e Celso Sanmartín, en Bugallido, o día 27.

Seráns de Ames é unha programación de verán deseñada para todos os públicos que volve ao concello de Ames por terceiro ano consecutivo, despois de que no ano 2021 se estrease a iniciativa na praia fluvial de Tapia e en 2022 se ampliase á parroquia de Bugallido.

Por outra banda, 363 nenos e nenas participan na Escola de Verán que deu comezo o luns. Durante xullo e agosto gozarán de xogos e exercicios a través dos que se busca que aprendan a valorar a actividade física e o respecto pola contorna.