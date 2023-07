Juan Blanco foi escollido novamente rexedor de Mazaricos co apoio dos seis concelleiros do grupo do BNG. Previamente, o candidato do Partido Popular, José Manuel Caamaño López, e o de Espazo Común, Francisco Javier González Trillo, retiraran a súa candidatura.

O alcalde reelixido agradeceu a confianza recibida e chamou a traballar conxuntamente nos próximos catro anos polo futuro de Mazaricos, ao tempo que reivindicou as boas relacións entre os distintos grupos, lembrando que esta cordialidade foi tradicionalmente norma en Mazaricos. “Temos as portas abertas e seguiremos a traballar nos próximos catro anos para desenvolver grandes proxectos en infraestruturas, en promoción ou en xestión local”, rematou. Pola súa banda, o representante do grupo popular José Manuel Caamaño, adiantou que exercerá “unha oposición clara, directa, honesta, responsable e construtiva”. “Despois das eleccións só hai un partido, o propio Concello de Mazaricos, e servirémolo do mellor xeito que poidamos en colaboración co goberno elixido nas urnas”, rematou.