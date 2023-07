A nova edición da Festa do chourizo ao viño, organizada pola Asociación Gastronómica, Recreativa e Cultural do Chourizo ao viño da parroquia de Ortoño, vai ter lugar este domingo, 9 de xullo. Un ano máis realizarase a degustación de orella cocida e de chourizos ao viño con cachelos. Nesta ocasión, ademais, amenizará o xantar a banda de gaitas e de baile rexional Os Castros. Como habitualmente, realizarase un campionato de chave por parellas e haberá inchables gratuítos para os nenos e nenas. A xornada rematará coa actuación da banda folk De Vacas, dentro da programación “Música nas parroquias”, organizada polo Concello de Ames.

Un total de 1000 racións de chourizo e 500 de orella serán servidas na XVII edición da Festa do chourizo ao viño. Os tiques para participar na festa, un dos eventos gastronómicos de maior tradición no concello, venderanse no campo da festa, onde se realizará o evento. Ademais do xantar, a festa inclúe unha tarde repleta de música e de opcións para que os máis cativos e cativas tamén poidan gozar.

Degustación de chourizo e orella

A xornada dará comezo ás 12:00 horas, coa celebración dunha misa cantada polos defuntos da parroquia. Unha vez rematada a eucaristía, a partir das 13:00 horas, comezará a degustación dos chourizos ao viño e da orella de porco, para a que se instalará unha carpa. As racións poderanse comer acompañadas por viño do Ribeiro. Haberá tamén café e xeado.

As racións venderanse a prezos populares. Así, a tarteira con chourizos, pan, viño, café e xeado custará 13 euros, mentres que o prato de orella, o pan e o viño custará 6 euros.

Actuacións musicais e concurso de chave por parellas

Durante o xantar contarase coa actuación da banda de gaitas e baile rexional Os Castros, e coa dos mariachis Sol de Galicia, que acompañarán os asistentes durante toda a tarde.

Tamén terá lugar, a partir das 16:00 horas, outra das tradicionais actividades da xornada, o campionato de chave por parellas das festas do chourizo ao viño. Todos aqueles que desexen participar poderanse inscribir no propio día, ata as 15:30 horas. Os/as gañadores/as recibirán uns trofeos doados polo Concello de Ames e outras sorpresas.

Por outra banda, para entreter os nenos e nenas, instalaranse inchables gratuítos, cedidos á organización por Tikolandia.

Xa cara o final da xornada, os asistentes poderán gozar dunha actuación do grupo de música folk De Vacas, ofrecida polo programa “Música nas parroquias”, unha iniciativa da concellaría de Cultura de Ames. A banda De Vacas versiona temas comerciais á lingua galega, dándolles un formato retranqueiro e divertido.