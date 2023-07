El ministro de Sanidad, José Miñones, informó durante su visita a Padrón que la campaña No caminas sola contra la violencia machista en el Camino de Santiago se extenderá este verano a más de 1.600 puntos localizados en zonas de peregrinaje de la Comunidad gallega. Se trata de un programa impulsado por tercer año consecutivo por las delegaciones del Gobierno de Galicia, Navarra, Aragón, La Rioja y Castilla y León, territorios por donde discurre el Camino Francés. La campaña busca facilitar el acceso a todos los recursos disponibles en los casos de violencia y acoso machista y sensibilizar, prevenir y denunciar las violencias que sufren las mujeres.

Para ello se ha creado un material específico (en español, inglés y gallego) que se ofrece en los principales puntos de referencia para las peregrinas. En Galicia se distribuirán en esta edición 20.000 carteles y 32.000 tarjetas. Este material se exhibirá y se repartirá en los 1.600 puntos situados en todas las rutas de los Caminos de Santiago en Galicia, entre las que se incluyen 393 albergues, públicos y privados; 760 farmacias; 80 comandancias y puestos de la Guardia Civil; 15 comisarías y oficinas de Policía Nacional; 133 oficinas de turismo y municipales; 143 centros hospitalarios; y 69 dependencias de la Policía Local.

Las tarjetas incluyen información de emergencias y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como de la aplicación AlertCops, para comunicar en tiempo real cualquier alerta con envío de localización. Un código QR las enlazará con una página web de recursos del Ejecutivo para atender cualquier necesidad a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

El ministro ha subrayado la pertinencia de esta campaña al apuntar que en los últimos años se ha incrementado la presencia de mujeres en el Camino de Santiago, de forma que hoy superan a los hombres peregrinos. Junto a ello, ha enmarcado esta iniciativa en el compromiso del Gobierno de España con la igualdad y contra la violencia de género.

Así, ha recordado que en Galicia hay 4.522 casos activos en el Sistema Viogen (Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género) del Ministerio del Interior y que un total de cincuenta ayuntamientos gallegos ya cooperan con este programa de seguimiento y protección de víctimas.

Estas políticas de seguridad se completan con las inversiones públicas, que en el caso de Galicia han ascendido desde 2019 a 68,2 millones de euros para financiar actuaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a impulsar la creación de centros de atención 24 horas a víctimas de violencia sexual.

Al acto de presentación de la campaña se sumaron, además del ministro, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el alcalde de Padrón, Anxo Rei; la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas; la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en Galicia, María Debén; el general jefe de la 15 Zona de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Arias; y el jefe superior de Policía de Galicia, Ramón Gómez Nieto. También ha participado la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de A Coruña, Sara Catrain, en representación de las 760 farmacias que colaboran en su desarrollo.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, aseguró que el Camino de Santiago es un destino seguro, siendo una condición que destacan las personas que optan por esta actividad y que rubrican las estadísticas. En el caso de la violencia sexual, ha detallado que en los dos últimos años Guardia Civil y Policía Nacional investigaron y resolvieron seis denuncias por acoso a peregrinas en Galicia, que se ciñeron a un acoso verbal e intimidatorio.

Nuria Castro: “O Camiño é seguro, non hai que ter medo; só hai que tomar precaucións”

A xornalista Nuria Castro, de Muros, é unha gran coñecedora da ruta xacobea logo de completar seis peregrinacións, dúas delas en solitario pola Vía da Prata e a Ruta a Fisterra e Muxía, e non dubida en sinalar que “o Camiño é seguro, non hai que ter medo; só hai que tomar precaucións como noutros ámbitos da vida”. “É máis: recomendo facelo soa, porque é unha oportunidade de atoparte contigo mesma, reflexionar e poñer as cousas no seu lugar”, engade.

Recoñece, non obstante, que non é o habitual “pois moita xente que comeza o Camiño soa, ao pouco acaba peregrinando acompañada”. Ela, despois de peregrinar con familiares, “e como me gusta moito o sendeirismo, vinme con forza e ánimo de facelo soa, porque ademais gústame ir ao meu ritmo”. A experiencia, engade, foi moi positiva “e nunca tiven sensación de inseguridade”.

“Só unha vez percibín que me seguía unha persoa en coche, pero afasteime da ruta, avisei a un amigo e non pasou nada máis”, di. Iso si: procura ter moita precaución e sinala que “hai dúas cousas que fago sempre: nunca durmo en albergues públicos con habitacións conxuntas grandes; prefiro pagar máis e ter máis intimidade. E sempre vou coas baterías do móbil cargadas e incluso levo outras externas”. Ademais, adoita levar cascos, “pero vou sempre cun só auricular para non perder as referencias auditivas”, comenta.

Nuria subliña que é seguro o Camiño pero que “non hai que ser confiada”. Por iso valora positivamente “todas as medidas a prol da seguridade e, sobre todo, nestes tempos, en favor das mulleres”. En xeral, engade, no Camiño hai concordia entre os peregrinos e, no caso dunha situación especial, é doado botar man da colaboración dos demais camiñantes”.

No seu caso ten claro que vai seguir peregrinando soa e xa ten planificado o próximo reto: completar o Camiño do Inverno.