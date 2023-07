La popular Teresa Villaverde inició ayer su cuarto mandato como alcaldesa de Lousame “coa forza, ilusión e experiencia que dan 20 anos no concello e 11 como alcaldesa”, dijo. Asimismo, Villaverde dijo que “continuaremos avanzando no acondicionamento das nosas aldeas, na mellora das infraestruturas, no aforro enerxético e na creación de comunidades enerxéticas, na consecución de cobertura en todos os puntos do concello, para que dote de fibra e 5G a todo o territorio”.

La anécdota la protagonizó el grupo O Son do Pote, que en el exterior confundió el silencio del inicio del discurso de la alcaldesa con el fin del acto y empezó a tocar unas piezas.