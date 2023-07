A Biblioteca Rego da Balsa de Carballo vén de conseguir o seu cuarto premio no concurso de proxectos de animación á lectura María Moliner (2.772€), unha iniciativa do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para distinguir as bibliotecas de municipios de menos de 50.000 habitantes “que leven a cabo un proxecto único que inclúa as accións da animación á lectura, a eficiencia e o labor bibliotecarios, a integración social na súa comunidade, así como o uso das novas tecnoloxías”.

Nesta ocasión o recoñecemento é para o proxecto Libros de Carballo, que compila as case 150 actividades desenvolvidas no último ano para a promoción da lectura. A concelleira de Bibliotecas, Ángeles Pacoret, amosou a súa satisfacción polo premio e felicitou ao seu antecesor, Marcos Trigo, por deixar tan alto o listón. Das 360 premiadas en España só cinco son da provincia da Coruña. A Biblioteca Rego da Balsa programa actividades para públicos de todas as idades, colabora con centros educativos e entidades locais, promociona os artistas e intelectuais da contorna e desenvolve unha intensa comunicación coa sociedade por medio de diferentes canles, entre eles as redes sociais, nas que ten unha presenza moi destacada.