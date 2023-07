O municipio de Ribeira celebrará do 18 ó 24 deste mes a edición número 75 da Festa da Dorna, que terá como pregoeiro ó mariñeiro e divulgador de temas pesqueiros e marítimos sonense Rogelio Santos Queiruga e na que actuarán 27 grupos. A primeira xornada estará amenizada por Fillas de Cassandra.

O mércores 19 haberá sesión vermú con Human Band e seguirá o Trinautlon na Secada con Fabio Bum Rap, Fuck Poseidon, Recho, Beauty Pikete, 8 Ferrados e Rebeliom do inframundo. O xoves 20 actuará na sesión vermú Pauliña, e pola tarde haberá xogos de mar no peirao e o Jran Premio Ícaro de voo sen motor. Á noite, despois do Exame de patróns, actuará Tecor Societario.

É un honor e unha honra para min ser o encargado de dar o pregón da festa da Dorna de Ribeira no seu 75 aniversario. Será o 18 de xullo, previo ao concerto das Fillas de Cassandra. As festas da Dorna ? Do 18 ao 24.

Ás veces escoito recriminar a festa á xente nova. A morte ven… — Rogelio Santos Queiruga (@QueirugaRogelio) 11 de julio de 2023

O venres 21 amenizarán a sesión vermú The Lelli Kellys, e pola tarde, actuarán Amores de barra, na Praza do Centenario, e Leite con jalletas, na Praza de Vigo. Ás 21.00 horas, no Malecón, a música correrá a cargo de Maskarpone e despois haberá varios DJ’s no Dansin in the sity: Planetdiscomovil na Praza de Pontevedra, DJ CT na rúa de Alcalá Galiano e DJ Landeira e DJ Nel na Porta do Sol.

Para o sábado 22 están programadas a ruta de tapas, a xuntanza de embarcacións tradicionais, o Orjullo jaiteiro polas rúas da cidade, o Jran Prix de Carrilanas e, xa pola noite, o certame Canción de tasca. O domingo 23 haberá ruta de tapas e, pola tarde, na explanada de Coroso, disputaranse os xogos de terra. Á noite celebrarase a final da Canción de tasca e actuará o grupo The Skarnivals.

O luns 24 serán en Coroso a competición de Embarcasións feitas á machada e propulsadas a pan de millo, a Romaría Dorneira e o concerto na batea de Dr. Migraña & The Speedyfriends. Tras o desfile Top Secret, actuarán Radio Zapa e Neverloura.